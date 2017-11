Im ersten Halbjahr 2017 nahm die Bevölkerung im Kanton Aargau um 3967 Personen zu. In absoluten Zahlen sind Lenzburg (+394), Spreitenbach (+266) und Aarau (+212) am stärksten gewachsen.

Zieht man aber auch die Grösse der Gemeinde in Betracht, dann schwingt Bünzen obenaus: Am 31.12.2016 hatte die Gemeinde noch 1025 Einwohner, am 30.06.2017 waren es bereits 1092. Das ist ein Plus von 67 Personen oder 6,5 Prozent.

Staffelbach liegt in dieser Statistik auf Platz 2 (+5,3 Prozent) und Densbüren auf Platz 3 (+4,2 Prozent).