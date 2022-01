Geburten Die Schnellsten im Kanton: Das sind die Aargauer Neujahrsbabys 2022 In der Neujahrsnacht durften sich Eltern, Hebammen und Ärzte im Kanton Aargau über neugeborene Babys freuen.

Gleich an drei Orten sind für das vergangene Jahr Geburtenrekorde vermeldet worden: In der Hirslanden Klinik in Aarau haben 2021 insgesamt 825 Babys das Licht der Welt erblickt. Und auch das Kantonsspital in Baden verzeichnet einen Geburtenrekord mit 1841 Babys innerhalb eines Jahres. Noch mehr Babys kamen nur im Kantonsspital in Aarau zur Welt. Dort waren es gar 2390 Kinder, was ebenfalls einem deutlichen neuen Rekord entspricht.

Und kaum hat das neue Jahr begonnen, beginnen auch viele neue Leben. Das ist unsere Neujahrsbaby-Übersicht:

Inhaltsverzeichnis Aarau

Baden

Leuggern

Muri

Zwei Stunden war das neue Jahr alt, als in Aarau das erste Baby auf die Welt kam: Esmeralda Fiore war die erste. Das Mädchen ist 48 Zentimeter gross und 2690 Gramm schwer, wie das Kantonsspital Aarau bekannt gibt.

Im Kantonsspital Aarau kam am 1.1.2022 Emeralda Fiore zur Welt. Sie wurde um 02.02 Uhr geboren. Kantonsspital Aarau / zvg

Auch in Baden erblickte zuerst ein Mädchen das Licht der Welt. Es heisst Elena Emilia. Bei der Geburt war die Kleine 49 Zentimeter gross und 2990 Gramm schwer. Wie das Spital mitteilt, seien die Mutter und die Tochter wohlauf.

Elena Emilia kam am 1. Januar 2022 um 06.27 Uhr als erstes Aargauer Kind des neuen Jahres zur Welt. zvg / KSB

Im vergangenen Jahr konnte sich die diensthabende Hebamme nicht über ein Neujahrsbaby in Leuggern freuen. Heuer ist es anders. Um Punkt 7 Uhr in der Früh erblickte Levi das Licht der Welt.

Levi ist am 1. Januar in Leuggern auf die Welt gekommen. zvg / Asana Spital Leuggern

Und auch das Spital Muri konnte sich über Neujahrsbabys freuen. Die erste war Blenda, die um 09.31 Uhr zur Welt gekommen ist. Rund eineinhalb Stunden später durften sich die Eltern von Timea über die Geburt ihrer Tochter freuen.