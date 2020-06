Gebeutelt durch Coronakrise: Durch Gutscheinaktion sollen 660'000 Franken an lokales Gewerbe fliessen

Über Aargau Tourismus können ab Ende Woche Gutscheine erworben werden, welche der Bevölkerung und dem lokalen Gewerbe nach dem Ende des Lockdown gleichermassen Freude bereiten sollen. Dies teilt Aargau Tourismus in einer am Donnerstag verschickten Medienmitteilung mit. So werden ingesamt 3'333 Gutscheine im Wert von je CHF 50.- zum vergünstigten Preis von CHF 35.- zur Verfügung gestellt.

Mit der Gutscheinaktion soll aber nicht nur der lokalen Bevölkerung eine Freude gemacht werden: Gleichzeitig wird damit auch dem während der Coronakrise gebeutelten Gewerbe unter die Arme gegriffen. Stand 2. Juni werden die Gutscheine im gesamten Kanton an über 150 Stellen akzeptiert. Vertreter aus der Gastronomie, dem Bereich Kultur, Winzer, Hoflädeli und lokales Gewerbe beteiligen sich unter anderem an «Erlebnismoment Aargau».

AKB investiert zusätzlich eine halbe Million

Das Sponsoring der Aktion wird durch die Aargauer Kantonalbank (AKB) und die Axpo getragen. Bereits schon länger arbeiten die AKB und Aargau Tourismus zusammen. So hat Direktionspräsident Dieter Widmer schnell Gefallen am Projekt gefunden. Wir freuen uns, mit dieser Aktion das lokale Gewerbe zu unterstützen, aber auch all jenen Menschen in unserem Kanton eine Freude zu bereiten, die schwierige Zeiten durchmachen», so Widmer.

Bei ihrem Engagement geht die AKB noch einen Schritt weiter. Zusätzlich zu ihrem Sponsoring investiert sie 500'000 Franken. Dank diesem Betrag können 20'000 Gutscheine à je CHF 25.- an alle Gemeinden im Kanton verteilt werden. Auf diese Weise sollen finanziell Benachteiligte unterstützt werden. Insgesamt fliessen so 660'000 Franken an das lokale Gewerbe

Regierungsrat Urs Hofmann ist von der Aktion überzeugt: «Jetzt ist der beste Moment, sich selbst etwas zu gönnen. Das bringt Lebensfreude zurück – und schafft Nachfrage für notleidende Branchen. Damit ist sie doppelt hilfreich». (lga)