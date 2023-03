Gebenstorf Swissmedic hebt Schliessung von Aargauer Pharmafirma auf – Methadon wird weiterhin nicht produziert Wegen Mängeln, die bei einer Inspektion festgestellt wurden, musste die Amino AG schliessen. Nun erteilte Swissmedic wieder eine Betriebsbewilligung – aber noch keine Herstellungsbewilligung.

Bis letzten Dezrember stellte die Amino AG Methadon-Tabletten her. Bild: Alex Spichale

Die Amino AG mit Sitz in Gebenstorf ist Marktführer für Methadon, das bei ehemaligen Heroinabhängigen eingesetzt wird. Zumindest war sie das, bis Anfang Dezember 2022. Dann wurde die Betriebsbewilligung und die Arzneimittelzulassungen der Amino AG von Swissmedic sistiert.

Am Mittwoch wurde die Sistierung der Betriebsbewilligung wieder aufgehoben. Das teilt Swissmedic am Mittwoch mit. Amino habe Massnahmen zum vorschriftsgemässen Vertrieb umgesetzt. Auch die neue fachtechnisch verantwortliche Person wurde von Swissmedic akzeptiert. Hier war eine Neubesetzung nötig, weil die bisherige Person wegen Verstössen gegen das Betäubungsmittel- und das Chemikaliengesetz verurteilt wurde.

Nun sind per sofort wieder Vertriebstätigkeiten und Arzneimittelzulassungen möglich. Die Arzneimittel, die vor der Sistierung hergestellt und freigegeben wurden, können also vertrieben werden. Die Herstellung – auch von Methadon – bleibt aber weiterhin untersagt. Dies noch so lange, bis « die im August 2022 bei einer Inspektion festgestellten Mängel behoben sind», schreibt Swissmedic weiter. (phh)