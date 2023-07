Gastronomie Weniger Personal, mehr Ruhetage: Was Aargauer Wirte tun, damit die Kasse stimmt Das Restaurant Freihof in Wettingen hat seit Juni einen weiteren Ruhetag. Der Grund: fehlendes Personal. Dabei erhält Wirt Lukas Hürlimann genügend Bewerbungen – doch zu wenig gute: «Wir brauchen Fachkräfte und keine Hilfskräfte.» Der Aargauer Gastro-Präsident sagt, wie die Wirte am besten über die Runden kommen.

An einem weiteren Tag bleiben die Stühle angelehnt: Ruhetag in einer Gartenbeiz. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Corona hat die Restaurants immer noch im Würgegriff: Qualifizierte Kellner fehlen, ausgebildete Köchinnen ebenso. Wer während der Pandemie Kochmütze oder Kellnerweste an den Nagel gehängt hat, trägt längst neue Arbeitskleidung. Das Schreckgespenst Fachkräftemangel spukt in kaum einer Branche so sehr wie in der Gastronomie.

Und so suchen Restaurants und Branchenverbände weiterhin nicht nur nach qualifiziertem Personal, sondern auch nach Lösungen. Im Ausland, in der Schweiz, im Kanton Aargau. Eine davon: Einen Tag mehr schliessen als bisher.

Entweder leidet das Personal oder die Gäste

Diese Lösung hat auch Lukas Hürlimann für das Restaurant Freihof in Wettingen gefunden. Als jemand seiner Mitarbeitenden gekündigt hat, stand Hürlimann vor der Frage: Entweder hat das Personal mehr Stress und die Mitarbeitenden werden unzufrieden. Oder die Gäste warten länger auf ihr Essen und werden unzufrieden. «Dann sind wir lieber ehrlich und schliessen einen Tag.»

Seit dem 1. Juni hat das Lokal nur noch an vier, statt wie bislang an fünf Tagen geöffnet. Nebst Montag, Dienstag ist neu auch der Donnerstag ein Ruhetag. Er habe überlegt, am Sonntag statt am Donnerstag zu schliessen, sagt Hürlimann. «Dies wäre für die Mitarbeitenden zwar gut, doch wir würden einen umsatzstarken Tag verlieren.»

Drei Personen arbeiten derzeit in der Küche, vier im Service, Carina und Lukas Hürlimann halten die Fäden in Händen. «Ich würde sofort geeignete Personen einstellen – im Service wie in der Küche», sagt Hürlimann. Es sei nicht so, dass sich zu wenig Leute auf Stelleninserate melden würden. Doch die wenigsten sind geeignet. «Wir brauchen Fachkräfte und keine Hilfskräfte.» Ohnehin stellt der erfahrene Gastronom fest, was viele Arbeitgeber der Generation Babyboomer beklagen: Veränderte Ansprüche der jüngeren Generation – mehr Teilzeit, mehr Freizeit, mehr fixe Arbeitszeiten.

Wenn Hürlimann in die Kasse blickt, so scheint sich die Massnahme zumindest gelohnt zu haben: Der Umsatz ist trotz zusätzlichem Ruhetag gleich geblieben. Zieht Hürlimann also eine positive Zwischenbilanz nach den ersten Monaten? Dies kommt auf die Perspektive an. «Für die Gäste nicht unbedingt», sagt Hürlimann. Denn: Die Gäste, die vorher an fünf Tagen in sein Lokal gekommen sind, verteilen sich nun auf vier Tage. So ist die Auslastung höher – und Hürlimann muss spontanen Besuchern vermehrt absagen. «Ohne Reservation ist es meist schwierig.»

Der «Freihof» ist nicht das einzige Restaurant, das auf einen zusätzlichen Ruhetag setzt. Im Januar gab der Gasthof zum Schützen in Aarau erst bekannt, ab August am Montag zu schliessen. Das Restaurant, das jeweils sieben Tage die Woche offen hatte, setzt neu auf einen Beizensonntag. Der Entscheid sei ihnen lange auf dem Magen gelegen, sagten die Betreiber und Geschwister Manuela Schmid-Schneider und Peter Schneider im Januar der AZ.

Das empfiehlt der Gastroverband

Bruno Lustenberger, Präsident von Gastro Aargau, empfiehlt darbenden Restaurants, am Tag mit dem schwächsten Umsatz zu schliessen. Bild: Mathias Förster

(27. November 2022)

«Freihof »und «Schützen»: Zwei Restaurants ziehen die Reissleine – und folgen damit dem Rat des obersten Gastronomen im Kanton. Bruno Lustenberger, Präsident von Gastro Aargau, empfiehlt Beizern und Wirtinnen, am Tag mit dem schwächsten Umsatz zu schliessen. Weitere Massnahmen des Gastroverbands: Eine Verkleinerung des Sortiments («Dem Gast spielt es keine Rolle, ob er die Auswahl aus vier oder zehn Hauptgängen hat») und eine Erhöhung der Preise («Energie, Miete, Personal – alles wird teurer. Dies muss an den Gast weitergegeben werden.»)

Stichwort Geld: Künftig werden die Restaurants höhere Lohnkosten budgetieren müssen: Wie Branchenverbände und Gewerkschaften Mitte Juli bekannt gegeben haben, steigen die im Gesamtarbeitsvertrag vereinbarten Mindestlöhne ab kommendem Jahr um fünf Franken pro Monat. Ebenso wird die Teuerung mit Stand September ausgeglichen.