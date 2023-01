Gastronomie Eröffnet, geschlossen, Besitzer gewechselt: So hat sich die Aargauer Beizenlandschaft 2022 verändert Im letzten Jahr sind viele traditionsreiche Restaurants zugegangen, Beizen haben unter neuer Führung wiedereröffnet, neue Köche versuchen ihr Glück mit innovativen Ideen. Wir haben zusammengestellt, wie sich die Aargauer Gastrolandschaft verändert hat.

Suhr erhielt im 2022 ein Stück original italienische Gastronomie zurück: Nach überraschender und kurzfristiger Schliessung der «Manofattura» an der Tramstrasse haben neue Wirte das Lokal übernommen. Am Samstag, 1. Oktober, öffnete es erstmals unter dem Namen «Lab 30» und dem neuen Wirtepaar Pierpaolo Napolitano (30) und Mariaantonietta Izzo (34).

Pierpaolo Napolitano und Mariaantonietta Izzo übernehmen die frühere Trattoria Manofattura del gusto von Marco Bella (ganz rechts). Mathias Förster

Das Restaurant «Calix» im Pfister Center Suhr erhielt im März eine neue Leiterin: Sarah Imbaumgarten vom Restaurant «Kuh» an der Tramstrasse übernahm laut «Landanzeiger» das «Calix» von der langjährigen Wirtin Karina Wodrich. Das Fleisch kommt aber weiterhin von der Suhrer Metzgerei Strässle. Das Restaurant «Kuh» wiederum wurde Ende März geschlossen und in ein Eventlokal umgewandelt.

Ilario Ninni hat im August die Pizzeria Ninni in der ehemaligen «Kyburgerstube» an der Pelzgasse 33 eröffnet. Er ist in der Region kein Unbekannter: Ab 2011 war er knappe vier Jahre lang Küchenchef im «La Deliziosa» in Boniswil, dann im «Sale e Pepe» in Wildegg und schliesslich war er für ein Jahr im Restaurant der Klinik Barmelweid. Dann eröffnete er das «La Palma», überlebte Corona ohne Schaden, und startete nun in Aarau.

Ilario Ninni hat die ehemalige «Kyburgerstube» in der Pelzgasse in den letzten Monaten komplett umgebaut und nun vor ein paar Tagen seine Pizzeria eröffnet. Valentin Hehli

«Traditionelle Gerichte aus Italien und der Schweiz» werden im Restaurant zum Oberdorf in Gränichen angeboten. Das im Dorf wohnhafte Paar Galip und Sengül Ildas hat das Lokal im Oktober wiedereröffnet. «Ein Gränicher für alle Gränicher», heisst es entsprechend auf der Website.

Auch die «Aeschbachhalle» in Aarau sollte wieder aufleben. Deswegen wurde im Mai neben einer Markthalle auch das Restaurant «Ox» und die Bar «Friedrich» eröffnet. Das Restaurant im hinteren Bereich der Halle soll ein klassischer «Ochsen» sein, nur eben modern interpretiert. Büchsenravioli beispielsweise: selbstgemachte Ravioli, serviert in einer Konservendose. So unkompliziert die Karte daherkommt, so tut es auch das Restaurant mit Showküche und 70 Sitzplätzen: Hier soll man sich wohlfühlen.

Das Imada bot den Gästen japanische Küche, ist aber sei Mitte Jahr zu. «Aufgrund meines Alters – im Oktober feiere ich den 70. Geburtstag – möchte ich nun aber etwas kürzertreten. Leider würden mit einem reduzierten Betrieb die Bedingungen für die Anstellung von Köchen aus Japan nicht mehr erfüllt. Ich habe mich deshalb entschlossen, das Restaurant per Ende August 2022 zu schliessen», schreiben die Betreiber auf ihrer Website.

Ursprünglich war die Idee, nach Aarau zu expandieren: Die Firma Marco Polo, bei der FC-Aarau-Sportchef Sandro Burki Verwaltungsratspräsident ist, übernahm Ende 2020 das Restaurant «Schützenstube», das Vereinslokal der Schiessanlage Lostorf in Buchs. Dann wurde die Eroberung Aaraus durch das Hotel- und Gastrounternehmen ein Opfer von Corona: In den ersten Monaten in Buchs durfte man das Lokal gar nicht öffnen. Als man endlich loslegen konnte, gestaltete sich die Rückkehr der Gäste als eher zögerlich. Das Virus geisterte herum, viele vor allem ältere Gäste blieben fern. Auf Anfrage im Oktober erklärt Managing Director René Holenweger: Der erwartete Umsatz wurde nicht erreicht, man gebe Buchs nun auf, weil es zu weit von den anderen Gaststätten der Firma im Freiamt entfernt sei. Für den Betrieb sei dies zu aufwendig.

Das Restaurant Laterne in der Rathausgasse in Aarau stand seit Januar leer. Ab August übernahmen neue Gastgeber: Nicole und Andreas Steineder. Seit zwei Jahrzehnten betrieben sie den «Rathausgarten» an der Oberen Vorstadt. Nun haben sie sich, ganz spontan, in ein neues Restaurant verliebt. Per 2. August eröffneten sie die «Laterne» neu; diese «letzte alte Aarauer Gaststube mit einmaligem Ambiente», wie es Andreas Steineder beschreibt.

Anita Aeschbacher Weber und Erich Weber (im linken Fenster) übergeben die Geschäftsführung der «Laterne» dem Wirtepaar Andreas und Nicole Steineder. Nadja Rohner

Und der «Rathausgarten»? Den haben Aniello Muoio (32) und seine Brüder Fortunato (31) und Alessandro (21) übernommen. Sie eröffneten 2020 an der Küttigerstrasse in Aarau ihr erstes Lokal – das «Core Mio», neapolitanisch für «Mein Herz».

Gute Nachricht aus Gränichen: Conny und Thomas Hack haben eine Nachfolge für ihr «Wyn’s Pub» gefunden. Es war im Herbst 2021 zum Verkauf ausgeschrieben, weil das Ehepaar nach 17 Jahren langsam genug hatte vom anstrengenden Wirten. «Wir werden nächstes Jahr 61, haben ein Leben lang immer viel gearbeitet und wollen nun vorzeitig in Rente, solange wir noch gesund sind», sagten sie im Oktober zur AZ. Gekauft wurde die Liegenschaft durch die Suhrer GAL Immobilien AG. Und diese verpachtet das Restaurant weiter – an eine, die bereits bewiesen hat, dass sie eine Bar zum zweiten Zuhause ihrer Stammgäste machen kann. Regina de Carvalho kennt man aus der Oberstadt-Bar in Lenzburg und der Seoner Sternen-Bar.

Wer in den letzten zwei Jahren über die Staffelegg gefahren ist, dem fiel wahrscheinlich auf, dass das Restaurant auf der Passhöhe einen verlassenen wenn nicht sogar verlotterten Eindruck macht. Das wird sich in absehbarer Zeit ändern, wie ein Banner verrät, das auf beiden Seiten des Restaurants aufgehängt wurde. Diesem kann man entnehmen, dass das Restaurant im Sommer 2023 unter dem neuen Namen «Pass-Beizli» wiedereröffnet wird. Neuer Eigentümer ist Patrick Michel, Wirt der «Traube». Doch nicht er selbst, sondern Jeannine Gattlen (39) und Patrick Strasser (43) vom Küttiger «Kafi Dorf» werden das Restaurant betreiben.

Im Adelbändli 12 war bis 2010 das Restaurant «Zum Frosch», dann «Zitas Weinstube», ab 2021 die «Fläschepost. Im letzten Jahr hat das «Mad Cat» eröffnet, der neue Besitzer heisst Bart Van der Haegen. Benannt hat der Jungastronom seine neue Bar, die im Juli den Betrieb aufgenommen hat, in Anlehnung an seine eigene Katze, Gasper.

Das Logo für Bart van der Haegens neue Bar im Adelbändli hat Seraina Noetzli, die ehemalige Inhaberin des «Froschs», gezeichnet. Florian Wicki

Rafael Martinez, in Spanien fünf Mal Jungkoch des Jahres, kündigte nichts weniger als eine Weltneuheit an. Auf der beschaulichen Klosterhalbinsel in Wettingen soll ein Gourmeterlebnis der Extreme geboten werden mit Temperaturen zwischen minus 196 und plus 1430 Grad Celsius. Der 34-jährige Andalusier wurde per 2023 neuer Pächter vom Restaurant Klosterstübli, das neu schlicht «2» heisst.

Modernistische Experimentalküche mit Küchenchef Johan Breedijk (l.) und Gastkoch Rafael Martinez im «Art Deco Montana»-Kitchen-Club. Corinne Glanzmann

Das Restaurant Belvédère hat ein neues Wirtepaar: Gian Riederer, ehemaliger Gastgeber des Restaurants Schloss Schartenfels, und Nicole Brack, Inhaberin der Walter-Bar, haben im Dezember das Lokal auf der Allmend übernommen. Mit der Übernahme standen einige Neuerungen an: «Wir wollen versuchen, mit unserem Angebot auch ein eher jüngeres Publikum für unser Lokal zu begeistern», erklärte Brack.

Ende September hatte das Wirteehepaar Monique und Bernd Schendel das Restaurant Baldegg in Baden schliessen müssen. Sie hatten in einem Rechtsstreit um eine zweite Mieterstreckung vor Bundesgericht verloren. Auf Anfang Februar 2023 werden Matthias Keller, Marleen Menden und Reto Caviezel als neue Pächter den Waldgasthof übernehmen. Für Anfang bis Mitte März ist die Eröffnung geplant. Bis dahin erfolgen Sanierungs- und Umbauarbeiten sowie betriebliche Vorbereitungen.

Das Ausflugsrestaurant Baldegg soll im März 2023 die Wiedereröffnung feiern. zvg

Neuerungen im Restaurant Spedition: Der vielleicht umtriebigste Wirt der Region, James Kong, gab die Leitung des Restaurants Spedition auf dem Badener Merker-Areal per Ende Jahr ab, blieb aber in beratender Funktion an Bord. Neuer Geschäftsführer wurde Timon Suana aus Brugg. Der 35-Jährige war zuletzt Geschäftsführer und Koch im Badener «Bouillon», wo er Kong bereits 2013 einmal beerbte, als dieser in die «Spedition» weiterzog.

Seit zehn Jahren führte Philipp Eberhart beim Hotel Limmathof im Bäderquartier eines der ältesten Restaurants der Stadt: Das Restaurant Goldener Schlüssel. Er hörte per Ende September auf. Mehrere Gründe haben zu seinem Entscheid geführt. Im Dezember konnte die AZ verkünden, dass David und Joy Tschümperlin den «Goldenen Schlüssel» übernehmen. Das Lokal nennt sich nun «Phra Nakhon» und feierte am 27. Dezember Eröffnung.

Die rustikale Vergangenheit weicht: David und Joy Tschümperlin in ihrem neuen Thai-Restaurant. Alex Spichale

Jahrzehntelang hiess das Restaurant an der Haselstrasse 25 in Baden «Du Nord». Im Innern sieht es noch fast gleich aus wie im Mai, als sich das frühere Wirtepaar mit schwerem Herzen verabschiedete. 21 Jahre lang wirteten sie an diesem Ort. Neuer Inhaber ist ein langjähriger Wettinger Gastronom, der das Restaurant nun an Anwar Hossain verpachtet hat. Das Restaurant wurde im Oktober wieder eröffnet – als Pizzeria il Peperone.

Ruzica Dujmic und Vanessa Kaufmann übernahmen das Zepter im «Blue City» und im hoteleigenen Restaurant Lemon. Das Viersternehaus mit 30 Zimmern an zentraler Lage ist seit Oktober fest in Frauenhand.

Ruzica Dujmic (l.), neue Direktorin des Blue City Hotels, und Vanessa Kaufmann, neue Gastgeberin im hoteleigenen Restaurant Lemon. Alex Spichale

Im Sommer startete auch im «Paradies» am Cordulaplatz eine neue Ära: Niklas Schneider und Sebastian Hauser übernahmen das Restaurant im Zunfthaus am Cordulaplatz in der oberen Altstadt.

Clive Hupf, ehemals Geschäftsführer im Nordportal, und sein Sohn Tim sind seit September 2022 die neuen Betreiber der Kinobar im Badener Trafo. Das renovierte Lokal soll ein Treffpunkt für cineastische Gespräche und gute Musik werden.

Tim (l.) und Clive Hupf sind die neuen Betreiber der Kinobar im Trafo. Mathias Förster

Acht Jahre nach den ersten Planungen eröffnete das neue Altersheim «St. Bernhard» in Wettingen im April des letzten Jahres. Am 1. Juni eröffnete zudem das öffentliche Restaurant mit 80 Plätzen, 40 drinnen und 40 draussen.

Das «Jägerhuus» schloss im 2022 nach 124 Jahren: Die Familie Minikus wirtete seit 1898 auf dem Hertenstein. Am 19. Dezember war Schluss. Wer weiss, vielleicht nicht für immer: Die 5. Generation, die übernommen hat, habe durchaus Ideen, die Gastronomie im «Jägerhuus» zu gegebener Zeit in einer anderen Form wieder aufleben zu lassen, sagte damals Franz Minikus.

In Wettingen schloss Ende September die Kultbeiz Winkelried nach über 120 Jahren für immer: 44 Jahre lang haben Johanna und Josef Willi das Restaurant und Hotel geprägt. Im Pensionsalter wären sie schon längst, doch sie hingen noch stark am Betrieb.

Hingen an ihrem Winkelried: Das Ehepaar Johanna und Josef Willi übernahm das Restaurant am 1. September 1978. Bilder: Sandra Ardizzone (13. September 2022)

In Turgi wird ein neuer Pächter gesucht: Urs Haensler ist Besitzer und Bewohner einer stolzen Immobilie an der Bahnhofstrasse in Turgis Zentrum. Doch im Lokal im Erdgeschoss herrscht Flaute. «Wären wir 20 Jahre jünger, würden wir hier selber etwas eröffnen», sagt er. Eigentlich sollte hier, so hiess es im Frühjahr, das «Bierstübli» entstehen. Doch dann musste sich der neue Pächter aus gesundheitlichen Gründen im Sommer zurückziehen.

Einen Verlust hat Obersiggenthal zu beklagen: An prominenter Stelle an der Landstrasse musste das Gebäude, in dem Jahrzehnte lang das Restaurant Breite untergebracht war, einer Überbauung weichen. Zuletzt war im Gebäude das chinesische Restaurant Entehuus. Es schloss seine Tore 2014 für immer. Damit fand die Restaurant-Tradition hier ihr Ende.

Auch die Bäckerei-Konditorei Studler und das dazugehörige Café in Mellingen schloss ihre Türen auf Ende August. Das Mietverhältnis mit der Vermieterin, der Credit Suisse, sei einvernehmlich aufgelöst worden, sagte damals Inhaber Peter Studler gegenüber dieser Zeitung.

Die Bäckerei Studler in Mellingen war bis Ende August geöffnet. Bild: Alexander Wagner

Freud und Leid für die Gäste des «Rössli» in Würenlos: Lucia und Peter Meier hatten am 24. Dezember 2021 ihren traditionellen Landgasthof Rössli geschlossen und sich Tag für Tag von langjährigen Stammgästen verabschiedet. Nach über 35 Jahren und fünf Generationen der Familie Meier (ab 1863). Dann das Comeback im 2022: Am 8. Februar wurde die Wiedereröffnung gefeiert. Mittlerweile musste der Betrieb wieder schliessen.

Das Restaurant Wilerhof hat dem Schicksal lange getrotzt – doch seit Juni 2022 steht der Entscheid zum Abriss. Das Ende des Restaurationsbetriebs ist die Folge eines Entscheids der Gemeindeversammlung. Der Souverän stimmte dem Verpflichtungskredit für die Sanierung der Landstrasse zu. Die Kantonsstrasse, die von Gebenstorf durch Turgi nach Baden führt, soll auf einer Länge von 1245 Metern saniert und ausgebaut werden. Teil des 20-Millionen-Franken-Projekts ist auch der Abbruch des «Wilerhofs».

Kleiderladen, Spielsalon, Bar Lounge und jetzt das Lokal «Papa Oro’s» mit philippinischen Spezialitäten sowie einem Café: Das Haus mit den grossen Fenstern an der Hauptstrasse 66 in der Brugger Altstadt hat in den letzten Jahrzehnten immer wieder neue Leute angezogen. Für die Gastrofamilie Guevarra, die in Baden bereits an zwei Standorten philippinische Spezialitäten anbietet, schliesst sich in Brugg sozusagen der Kreis.

Bereit für den Neustart sind (v. l., vorne) Tochter Anja, Vater Oro, Mutter Virginia, Tochter Tatjana Guevarra sowie von der Genossenschaft (hinten) Kaspar Ruoff, Thomas Baumgartner und Cordian Herrigel. Claudia Meier

Anfang April hat Maya Lukas mit «Maya’s Holiday Flavours» ihr eigenes Lokal in Brugg eröffnet. Auf der Speisekarte stehen seither an der Hauptstrasse 25 von der mauritischen, hawaiianischen und mexikanischen Küche inspirierte Gerichte. Doch schon bald darauf war wieder Schluss: Am 17. Dezember hat das Restaurant das letzte Mal Gäste empfangen. Lukas widmet sich einem neuen Projekt. Die Geschäftsführerin und Küchenchefin erklärt: «Ich wurde von den Eigentümern des ‹Surbtal Bistro› angesprochen, ob ich das Lokal in Endingen nicht übernehmen möchte.»

Djevat Abduloski, 62 Jahre alt, heisst der neue Wirt des Restaurants «Frohsinn»im Böztaler Ortsteil Bözen. Er sagt: «Ich bringe 45 Jahre Erfahrung in der Gastronomie mit.» Seit Mitte Juli hat die Beiz jetzt wieder geöffnet, mit einer Karte, auf der mit Pizza, Pasta und Co. die italienische Küche dominiert, die aber auch schweizerische Gerichte vorsieht.

Seit neun Jahren führten Nadja Schuler und Stephane Wirth den Landgasthof Hirschen in Villigen. Für den gastronomischen Teil suchte das Paar Nachfolger. Im August haben die Inhaber den Restaurantteil an die langjährigen Angestellten Marco Bolliger und Jessica Schäppi übergeben. Seither führen der Koch und die Allrounderin den Betrieb in Villigen mit schlankerem Konzept. Zwei Monate nach der Übergabe haben die Geschäftsführer ein erstes Fazit gezogen – und das ist bitter. Stephane Wirth sagt: «Wir haben sicher halb so viele Gäste wie vor dem Wechsel.»

Im «Max & Moritz» in Hausen ging im 2022 eine Ära zu Ende: Geschäftsführer Lukas Suter trat kürzer. Die neuen Betreiber starteten im Juli und übernahmen das Konzept des Familienrestaurants sowie das Personal.

Das «Max & Moritz» befindet sich an prominenter Lage an der Hauptstrasse. mhu

Am 19. März 2023 wird Christophe «Kiki» Martin seine 13-jährige Tätigkeit als Betreiber der Speisewirtschaft Zum Blauen Engel in Rüfenach beenden. Hauptgrund sei, dass er in der schwierigen Situation rund um den Fachkräftemangel kein neues Team mehr aufbauen möchte, erklärt der 59-Jährige. Die Suche nach einer neuen Pächterin oder einem neuen Pächter läuft noch.

Im Februar 2022 wurden die Fenster des Restaurants Sonnenberg in Brugg schwarz abgedeckt. Der Betreiber, der nicht namentlich erwähnt werden wollte, hatte das Restaurant geschlossen. Er habe keine Lösung mit dem Vermieter gefunden, sagte der frühere der Wirt.

Im Freiamt hat sich im letzten Jahr in der Gastroszene einiges getan, allerdings nicht nur zum Positiven: So gaben die Betreiber des Thai-Restaurants Lemon-Chili in Bremgarten knapp zwei Jahre nach dem Start per sofort auf. Die Folgen der Coronakrise, vor allem der Personalmangel, waren der Grund für den Entscheid.

Auch der «Hirschen» in Bünzen, über viele Jahre ein beliebter Treffpunkt und längst Kulturgut der Gemeinde, musste Ende Juni seine Tore schliessen. Auslöser war, dass die Wirtefamilie Kaupp das Restaurant nach sieben Jahren aufgab. Die Eigentümer des Hauses wollten dieses samt umliegendem Land verkaufen. Doch es gibt noch Hoffnung: Die Ortsbürger haben beschlossen, die Liegenschaft für 3,77 Mio. Franken zu kaufen. Oberstes Ziel dieses Erwerbs: den Betrieb des Restaurants und damit einen Teil der Dorfkultur am Leben erhalten.

Im April, kurz nachdem die Coronamassnahmen aufgehoben wurden, musste die Halle 5 in Muri schliessen. Das Restaurant in der alten Industriehalle auf dem früheren Luwa-Areal sowie die angrenzende Eventhalle für bis zu 300 Personen wurde von der Niedergösger Thommen Gastronomie geführt.

Die Halle 5 steht auf dem ehemaligen Luwa-Areal in Muri. Instagram Halle 5

Eröffnet worden ist das trendige Lokal im November 2019 und hätte ein gastronomisches Zentrum für die ganze Region werden sollen. Doch nur drei Monate später machte die Coronapandemie nach einem guten Start die Pläne zunichte. Dann folgte die freiwillige Betriebsschliessung – zumindest temporär, wie der Geschäftsführer Beat Thommen erklärte: «Es ist in der Tat eine unglückliche Situation für alle. Wir sind intensiv am Suchen einer Lösung. Ich kann momentan nicht sagen, wann wir wieder öffnen werden.»

Viel Verwirrung gab es zunächst um das «Local» in Wohlen. Ein handschriftlich abgefasster Zettel informierte die Kundschaft darüber, dass das Café per 21. August seine Türen schliesst. Wenige Stunden später kam das Dementi von Inhaber Peter Studler. Doch die Erhoffte Wende kam nicht: «Ja, wir haben geschlossen. Es ist uns nicht gelungen, eine Vereinbarung mit dem Vermieter zu finden», bestätigte Studler wenige Tage später.

Mehr als 65 Jahre war Theres Lustenberger Wirtin der «Sonne» in Benzenschwil. Sie umsorgt hier ihre Gäste vom Znüni bis zum Schlummerbecher. Im 2022 ging sie in Pension – mit 92 Jahren.

Wirtin Theres Lustenberger, Sonne, Benzenschwil Eddy Schambron / FRE

Im Dezember schloss die «Sonne» in der Bremgarter Altstadt vorläufig die Türen für Gäste. Sie stand die vergangenen drei Jahre unter der Führung der Marco-Polo-Gruppe um Managing Director René Holenweger. Das Gebäude gehört nun dem Zürcher Gastrounternehmer Hansjürg Klingler, der bereits im Besitz des gegenüberliegenden «Drei Könige» ist, das aktuell umgebaut wird. Die «Sonne» wird im Verlauf des Frühlings neu eröffnet.

Weleches Angebot wird die Gäste künftig in der Sonne Bremgarten erwarten? Marc Ribolla

Dafür hat die Marco Polo Gruppe in Waltenschwil ein zusätzliches Standbein. Das Restaurant «Volare» in Waltenschwil öffnete am 1. April unter neuer Führung die Türen. Fast hätte der frühere Eigentümer Patrick Utz das Restaurant zu Wohnungen umgebaut. So blieb das Restaurant mit einem ähnlichen Konzept erhalten.

Mitte Januar eröffneten das Restaurant «Testarossa» und die Bar in ­Widen unter dem neuen Geschäftsführer Adriano Balla. Ursprünglich stammen die Ballas aus der mittelitalienischen Region der Abruzzen. «Seit rund 35 Jahren arbeite ich als Pizzaiolo. Pizza zu machen ist für mich eine Kunst, die ich mit grosser Freude ausübe», erklärt der 51-jährige Adriano, der von allen einfach beim Vornamen genannt werden möchte.

Ebenfalls einen neuen Besitzer hat das beliebte Restaurant Waldheim im Bremgarter Ortsteil Hermetschwil-Staffeln. Seit Oktober wird es von Avdyl Isufaj geführt. Er setzt neben Gerichten von der bestehenden Karte zusätzlich auf Pasta und Pizza, wie im Eggenwiler «Sternen». Diesen hatte er 2021 übernommen, zuvor führte er auch das «Testarossa» in Widen.

27 Jahre lang führten Barbara und Erich Huwyler das Hotel und Restaurant Löwen in Sins mit viel Herzblut und verschafften ihm damit über die Region hinaus einen guten Namen. Doch im vergangenen Juli war Schluss. Neu übernahm der Dietwiler Paul Waser den Landgasthof Löwen und hat diesen nur knapp zwei Monate nach der Schliessung wiedereröffnet. Seit dem 1. September führt der 52-Jährige den Betrieb im gleichen Stil weiter wie seine Vorgänger.

Dei 24-jährige Mirzeta Opardija aus Ebikon ist gelernte Köchin und führt neu die «alte Trotte» in Sins. Bild: Mathias Förster

Besitzerwechsel auch in der «Trotte» in Sins: 2018 schloss die 24-jährige Mirzeta Opardija ihre Lehre zur Köchin mit Bestnote ab. Im letzten Jahr hat sie sich ihren Traum erfüllt und ihr erstes eigenes Restaurant übernommen. Sie versprach: Die Karte wird traditionell bleiben, trotzdem soll aus der «alten Trotte» die «neue Trotte» werden. Der ehemalige Wirt Ernst Schenker, der den Betrieb rund neun Jahre lang geführt hatte, war vor allem für seine Cordons bleus bekannt.

Im Oktober hat in Niederwil das Restaurant L’angolo eröffnet. Die Betreiber Amira und Andrea Merendino werben mit traditionellen italienischen Gerichten, ergänzt mit modernen Kombinationen, die nicht nur den Gaumen, sondern auch die Auge verwöhnen.

An der Kupfergasse in der Rheinfelder Altstadt eröffnete im Oktober ein neuer Gastrobetrieb: das Art-Restaurant Bohème. Dahinter stehen Atia Miraz und Lebenspartner Michael Derrer. Ihr Restaurant soll ein gewisses Anspruchsniveau an Kulinarik, Design und Ambiente erfüllen – und zu einem Treffpunkt in der Stadt werden.

Michael Derrer und Lebenspartnerin Atia Miraz eröffnen in der Rheinfelder Kupfergasse das Art-Restaurant Bohème. Bild: zvg

Nach Monaten der Schliessung hat der «Frohsinn» im Juli 2022 neu eröffnet. Djevat Abduloski, 62 Jahre alt, heisst der neue Wirt des Restaurants im Böztaler Ortsteil Bözen. Auf der Karte dominiert mit Pizza, Pasta und Co. die italienische Küche, aber auch schweizerische Gerichte finden sich.

2017 schloss das ehemalige Restaurant Castillo im Hotel Bahnhof in Laufenburg. Im Mai 2022 ging es unter gleichem Namen und mit bekanntem Angebot wieder auf: Der neue Betreiber Iqbal Mazhar brachte neben der mexikanischen Küche auch indische Spezialitäten zu moderaten Preisen ins Städtchen – und will so auch gegen die Konkurrenz aus dem nahen Ausland bestehen.

Gute Nachrichten für die Gemeinde Oberhof: Nachdem das Wirtspaar Müller den «Adler» per Ende Juli nach einem Knatsch mit der Eigentümerin verliess, öffnete das Restaurant bereits am 9. September wieder. Maher Hoteit heisst der neue Pächter. Der 38-Jährige aus dem Libanon führt nun zusammen mit dem griechisch-aramäischen Koch Domenikos Tanyeli den «Adler». «Rösti, Cordon bleu, oder einen Fitnessteller – bei uns wird es Schweizer Küche geben», sagte damals Hoteit, der zuletzt in Zürich einen Foodtruck sowie ein Take-away-Imbiss mit libanesischen Spezialitäten betrieb.

Wirt Maher Hoteit (r.) und Koch Domenikos Tanyeli eröffnen den «Adler» per 9. September wieder. Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Die Kaister Ortsbürgerinnen und Ortsbürger haben dem Kauf des früheren Restaurants Sonne in Ittenthal zugestimmt – für 950'000 Franken. Hinzu kommt der Neubau von barrierefrei zugänglichen Toiletten im Erdgeschoss, was nochmals 30’000 Franken kosten wird. Im Februar diesen Jahres wird das Lokal wiedereröffnet, unter der Wirtin Irène Hofmann-Weber, die seit fünf Jahren in Stein den «Steinbock» führt.

Noch ist das Restaurant Rosmarin offen, doch per Ende April 2023 geht das Lokal nach 17 Jahren zu. Eben erst hat der «Gault-Millau» dem Restaurant Rosmarin in der Lenzburger Rathausgasse wiederum 15 Punkte verliehen.

Der Wirt des «Gault-Millau»-Restaurants Rosmarin, Philipp Audolensky, schliesst sein Restaurant Rosmarin Ende April 2023. Chris Iseli

Im November öffnete das Cabrio-Restaurant Auf dem Eichberg in Seengen seine Türen. Stolz ist Geschäftsführer Eli Wengenmeier auf die technischen Neuheiten, die im Haus verbaut wurden. So etwa die Cabrio-Fronten, die beim Test problemlos einfahren und die kühle Morgenluft reinlassen. Investiert wurde aber auch in einen kleineren Lift, mit dem sich Wasser und Softgetränke gekühlt in den Restaurantbereich holen lassen.

In der Birrwiler «Färberei» öffnete im Juni das Restaurant «bkk urban bistro». Kasama Stamm ist die Inhaberin des neuen Restaurants. Nebst thailändischem Essen gibt es am Morgen auch Gipfeli und Kaffee. Stamm wird zudem über eine grosse Terrasse verfügen können.

Kasama Stamm, Besitzerin des «bkk urban bistro», und David Büeler von der Aparte AG. Chris Iseli

Im Mai öffnete das «Skin’s – The Restaurant» im Quartier Im Lenz. Es gehört Felix Bertram, dem Gründer der Skinmed-Klinken. Tagsüber versorgt das Küchenteam die Mitarbeitenden der Skinmed-Klinik und stationäre Patienten, am Abend öffnet das Restaurant die Türen für externe Gäste. «Wir streben Michelin-Sterne und Gault-Millau-Punkte an», so Bertram. Im Oktober war dies dann bereits Realität: Als erstes Aargauer Restaurant erhielt das «Skins» zwei Guide-Michelin-Sterne.

Sie kamen, sie siedelten sich an und sie nannten es «Lencis». Wie die Alemannen vor Hunderten von Jahren geht es nun auch Alessio Michelli: Er ist angekommen. Und nannte seine neue, gastronomische Heimat genau deshalb eben «Lencis». Steigt man beim Hypiplatz aus dem Bus, kommt man fast schon beim Café an der Torgasse 3 an. Seit März wirtet Michelli dort, er hat das kleine Lokal, das ehemalige «Mabelle», gekauft. Auf der Getränkekarte im «Lencis» stehen nebst Kaffee und Mineral auch spezielle Biere und Drinks.

Alessio Michelli führt sein eigenes Lokal: Das «Lencis» in Lenzburg. Valentin Hehli

Wer hungrig durch das Wynental fährt, wird auf der Suche nach Verpflegung in der Regel immer fündig: Italienisches, türkisches, schweizerisches oder chinesisches Essen steht in vielen Gaststätten auf der Menükarte. Anfang November wurde das Angebot um eine Küche erweitert: rumänische. Brennnesseln, Polenta und viel Fleisch werden bei den «Grill-Gebrüdern» in Oberkulm angeboten. Trotz exotischer Gerichte steht Regionalität hoch auf der Prioritätenliste.

Bereits im Frühling konnte man dem Handelsregister entnehmen, wer hinter dem Hotel im ehemaligen «Glashaus Reinach» in Menziken steht. Nun scheint sich etwas zu bewegen: Die Liechtensteiner Firma b_smart selection hat die Hotelzimmer sowie den Bar/Restaurant/Meeting-Bereich – beides wurde seit 2020 separat geführt – übernommen. Sprecher Jeremy Kunz erklärte Ende Dezember, die neue Mieterin sei mitten in den finalen Planungen, der Umbau sei gerade im Gange. Das Eröffnungsdatum steht auch schon fest: «Das neue b_smart-Hotel Menziken wird, nach aktuellem Planungsstand, per 1. Mai 2023 den Betrieb aufnehmen.»

Vor allem an schönen Tagen ist das Restaurant und Hotel Schifflände ein beliebtes Ausflugsziel für die Besuchenden des Hallwilersees. Auf der Terrasse mit Blick auf den See, und mit Glück auch auf das Bergpanorama, lässt sich gut eine Pause einlegen. Dort gab es per 15. Januar 2022 einen Wechsel in der Geschäftsführung. Seither wird der Betrieb von David Beutl aus Inwil (LU) geleitet.

Restaurant Schifflände Birrwil (27. Juli 2013) Archivbild: Urs Helbling

Beatrice Cathrein und Hanspeter Thomi kündigten auf kommenden April ihren Abschied an als Gastgeber im Wirtshus Trolerhof in Menziken an. Die aufgestellten und aufmerksamen Gastgeber treten kürzer – altershalber, wie sie sagen. Über 32 Jahre sind es mittlerweile, in denen die beiden im «Trolerhof» wirten, sich mit Herzblut um das Wohl der Gäste kümmern.

Das Hotel Restaurant Krone in Aarburg ist Geschichte – die Schliessung war bereits 2021. Im Januar 2022 wurde das Inventar verkauft. Und das Grundstück erstanden Dino Di Fronzo zusammen mit einem Geschäftspartner sowie der Kyra GmbH. Auf dem Grundstück sollen drei verschiedengrosse Mehrfamilienhäuser entstehen.

Im November 2021 eröffneten Dirk Wippert und Dieter Hunziker in ihrer Altstadt-Liegenschaft im Städtli Aarburg ihren Vintage-Laden. Aus D&D’s Vintage-Allerlei wurde im vergangenen April D&D’s Café-Vintage-Allerlei. Die beiden bewirten an drei Tagen – Donnerstag, Freitag und Samstag – die Gäste im neu eingerichteten Café im hinteren Bereich des Ladenlokals.

Bernadette Kuhn Orlando und Matteo Orlando haben Ende Mai den Verkauf des beliebten Restaurants Linde in Mühlethal aufgegleist. «Wir sind in einem Alter, in dem wir die Übergabe aufgleisen müssen», sagte Bernadette Kuhn Orlando damals dem Zofinger Tagblatt. Nachkommen, die das Restaurant übernehmen könnten, hat das Ehepaar nicht. So war auch noch ist kein konkretes Ende aber nicht in Sicht. «Wir rechnen deshalb damit, dass es einige Zeit dauert, bis ein geeigneter Käufer gefunden ist.» Dem Wirtepaar ist es wichtig, dass wieder ein Gastronom oder eine Gastronomin und kein Immobilienspekulant in den Besitz der Liegenschaft kommt.

Der Walliser Daniel Pittet und der Basler Michael Kumpusch erkochten sich seit der Übernahme des «Loohofs» im Mai 2020 insgesamt 14 «Gault Millau»- und 7 «Guide bleu»-Punkte. Eigentlich hätte der Pachtvertrag der Wirtschaft noch verlängert werden sollen, doch die Türen blieben nach Weihnachten 2022 geschlossen. Seit dem Start, der in die Pandemiezeit fiel, kämpfte der Betrieb ums Überleben und Daniel Pittet, wie auch das Team, hatten wegen der finanziell schwierigen Lage zahlreiche schlaflosen Nächte. Der «Loohof» steht nun per Anfang 2023 zur Vermietung. Die Liegenschaft soll auf jeden Fall ein Restaurant bleiben und es sind zahlreiche bauliche Erneuerungen im Küchenbereich geplant und auch schon in Arbeit.

Und auch für das laufende Jahr wurde bereits eine Ankündigung bekannt gegeben: Ende März 2023 werden sich die Türen des «Villa Dörfli» in Rothrist für immer schliessen, dies nach 28 Jahren. So steht es auf der Homepage des bekannten Lokals, das nicht nur Freunden der amerikanischen Lebensart ein fester Begriff ist.

Nach drei Jahren Pause eröffnete das Klingnauer Traditionsrestaurant Rosengarten im Juni seine Tore, unter dem neuen Wirtepaar Antonio Cali (37) und Annaïs Ragon (36). Auf der Speisekarte finden sich Cordon bleus, Rösti, Züri-Geschnetzeltes, aber auch Walliser Spezialitäten wie Käseschnitten, Walliser Schnitzel oder Walliser Teller mit Trockenfleisch.

Das Wirtepaar Antonio Cali und Annaïs Ragon wird auch einige Spezialitäten aus dem Wallis anbieten. Alex Spichale

Leibstadt freut sich: Urs Dolderer und Bianka Frahm hauchten dem Gasthaus Schützen wieder neues Leben ein – nach einem Jahr Pause. Während zehn Jahren waren Urs Dolderer und Bianka Frahm in der «Schmitte» in Auenstein. Der Stadtzürcher und die Potsdamerin, welche seit langem in Erzingen im Landkreis Waldshut zu Hause ist, suchten eine neue Herausforderung.

Sie führten die «Krone» zuletzt bis zu ihrer Schliessung: Elsa Spuler mit ihrem Mann Alois (links) und Bruder Werner Schaufelbühl. Rosmarie Mehlin

Mit der Schliessung des Gasthaus Krone in Bad Zurzach verschwand ein Stück Geschichte. Elsa Spuler, ihr Mann Alois und Bruder Werner Schaufelbühl, haben sie sich schweren Herzens entschlossen, eines der ältesten Gasthäuser von Bad Zurzach – wenn nicht gar das älteste – für immer zu schliessen.

Seit vergangenem März ist das Restaurant Klosterstübli im Zurzacher Ortsteil Wislikofen geschlossen. Dies, nachdem der Wirt Daniel Schneider überraschend verstorben war. Ein Bauprojekt soll die Gaststätte zu neuem Leben erwecken.

In der Fischbeiz «Alte Post» in Kaiserstuhl wurde seit 1917 gewirtet – im August endete die lange Geschichte mit dem Verkauf des Inventars. Karin und Urs Schumacher hatten ihre Gäste 34 Jahre in der vielfach prämierten Beiz verwöhnt.

Nicht gut lief es für das Restaurant «Warteck»: Die Trattoria-Pizzeria im Klingnauer Städtchen musste innerhalb von einem Jahr zwei Konkurse verzeichnen. Der Wirt hatte die «Warteck» mit seinem Bruder erst Anfang Jahr wiedereröffnet – überlebt hat der Betrieb nur ein halbes Jahr. Das Restaurant war monatelang geschlossen gewesen, nachdem Unbekannte das Interieur im Juli zuvor verwüstet hatten.