Gastrokritik Der Aargau hat wieder ein Restaurant mit 17 «Gault-Millau»-Punkten – und es gibt einen erfolgreichen Neueinsteiger 870 Top-Restaurants – so viele wie noch nie – sind im neuen Gastromagazin «Gault-Millau» gelistet. 20 davon liegen im Aargau. Der Guide «Gault-Millau 2023» mit den besten Schweizer Restaurants erscheint am Montag.

Die Wirte des Restaurants Fahr in Künten-Sulz, Manuel und Alexandra Steigmeier, haben 17 Punkte. Sandra Ardizzone

Sieben Restaurants im Aargau haben es geschafft, 15 oder mehr Punkte im Gastro-Guide 2023 von «Gault-Millau» zu erzielen.

«Fahr», Künten-Sulz, 17 Punkte (Aufsteiger)

An der Spitze liegt das Restaurant Fahr. Drei Jahre hintereinander zählte das Restaurant in Künten zu den Aufsteigern des Kantons. Im letzten Jahr war der Koch Manuel Steigmeier mit seinem Lokal zum Spitzenreiter gekürt worden, und er verteidigt diese Position. Mehr noch, er schafft es dieses Jahr gar auf 17 Punkte. Die Kritikerinnen und Kritiker loben:

«Angesichts der vielen, klug aufs Wesentliche reduzierten Gänge würde man eher einen sehr erfahrenen Chef als einen fast jugendlich wirkenden Koch vermuten; aber Steigmeier braucht nur wenige Komponenten, um die maximale (geschmackliche) Wirkung zu erzielen.»

Interessant ist, dass sich das Restaurant Fahr mit 17 «Gault-Millau»-Punkten vor dem Restaurant Skill's aus Lenzburg zu behaupten vermag (15 Punkte). Anders ist es im ebenso bekannten Gastro-Guide «Michelin»: Da konnte das «Skin’s» in Lenzburg als erstes Aargauer Restaurant überhaupt zwei Sterne abräumen. Das Restaurant Fahr erhielt einen Stern plus den «Young Chef Award».

Das Restaurant Fahr holt 17 Gault Millau Punkte. Tele M1

«Grosser Alexander», Baden, 15 Punkte

Das Restaurant Grosser Alexander schafft im «Gault-Millau» 15 Punkte. Aufgenommen am 30. November 2021 in Baden. Chris Iseli

Die Kritiker loben Koch Niklaus Schneider als «Glücksfall für Baden». «Was der junge Koch in der Altstadt aufträgt, ist wohldurchdacht und durchs Band gutgemacht», heisst es weiter. Lobend wird auch erwähnt, dass fast ausschliesslich auf Aargauer Zutaten gesetzt wird.

Hotel Caspar, Ochsen, Muri, 15 Punkte (neu)

Das Hotel Caspar, Muri, holt mit seiner Küche auf Anhieb 15 Punkte. Nathalie Wolgensinger

«Feuer, Rauch und Holzkohle prägen die Gerichte auf der kleinen, feinen Fine-Dining-Karte. Und eine gehörige Portion Raffinesse», heisst es im «Gault-Millau» über die Küche des «Caspar – Das Drei-Häuser-Hotel». Koch ist dort Sebastian Rabe. Das Restaurant ist neu im Guide und erzielt auf Anhieb 15 Punkte. Besonders beeindruckt waren die Kritikerinnen und Kritiker vom Zander. «Er garte lediglich ein paar Minuten unter der Wärmelampe, bis er glasig und sanft war. Grossartig!»

«Skin’s – The Restaurant», Lenzburg, 15 Punkte (neu)

Pascal Hobler, Sous Chef, links, und Kevin Romes, Head Chef, in der offenen Küche von «Skin’s – The Restaurant», bei Skinmed AG in Lenzburg, am 20. Mai 2022. Severin Bigler

Ebenfalls neu, ebenfalls mit 15 Punkten eingestiegen, ist ein Restaurant in Lenzburg: «Das ‹Skin’s› auf dem Gelände der früheren Hero-Konservenfabrik ist eine bemerkenswerte Neueröffnung, ein Restaurant von zeitgemässer Eleganz in Grün- und Schwarztönen und mit dem konservierten Charme der Industrie-Atmosphäre.» Für die Menus ist Koch Kevin Romes verantwortlich.

Nebst viel Lob verdeutlichen die Expertinnen und Experten einen Kritikpunkt anhand eines Menus: «Zur zart-süssen Languste aus Brasilien gibt es eine harmonische japanische Bouillabaisse mit Miso, eine Gemüserolle mit wildem Broccoli und apart einen Bao Bun mit Krustentier-Mayonnaise und knusprige Mini-Shrimps.» So gut die einzelnen Komponenten auch seien, abgesehen vom weiten Begriff «asiatische Küche», wirke das Ganze «etwas unentschlossen», heisst es.

«Rosmarin», Lenzburg, 15 Punkte

Der Wirt des «Gault-Millau»-Restaurants Rosmarin, Philipp Audolensky. Chris Iseli

Ebenfalls in Lenzburg befindet sich das «Rosmarin», auch dieses Restaurant schafft die 15 Punkte. «Mit Kreativität und Ausdauer behauptet sich Philipp Audolensky in seinem kleinen Lokal in der Lenzburger Altstadt und festigt gleichzeitig seinen Ruf als einer der besten Köche im Kanton.» Saison und Region seien die wichtigsten Parameter seiner Karte, heisst es im «Gault-Millau».

«Loohof», Oftringen, 15 Punkte (Aufsteiger)

Einer von vier Aufsteigern ist der «Loohof» in Oftringen. Das Spezielle am Konzept von Daniel Pittet und Michael Kumpusch: Es gibt keine A-la-carte-Gerichte. Überzeugt hat die Expertinnen und Experten besonders die Kreativität der Menus: «Klasse hatte schon das Amuse-Bouche, ein Blätterteigcornet mit Roastbeef, Curry-Mayonnaise, Balsamico und Orangen-Pfeffer-Chutney.»

Und weiter: «Hinreissend dann der Zander auf Hartweizengriess mit Aprikosen-Chutney und Enzian-Meerrettich-Espuma – Seehasenkaviar (als einzige nicht schweizerische Komponente) setzte den salzigen Kontrapunkt.»

«Schlossgarten», Schöftland, 15 Punkte

Auch der «Schlossgarten» hat es erneut unter die besten Aargauer Restaurants geschafft. Das Menu, das der Österreicher Christian Mitterbacher zubereitet hat, wird durchwegs gelobt, besonders das Dessert: «Fürs Highlight auf dem Erdbeerteller sorgte ein tadelloser Strudel, die Kokosmilch-Pannacotta wurde geschickt mit einer Mango-Variation serviert.»

Einen Kritikpunkt haben die Verfasser des «Gault-Millau» dann aber doch anzubringen:

«Es ist schon eher mickrig, dass das Amuse-Bouche nur jenen Gästen serviert wird, die das Menu bestellen.»

Und das sind die weiteren Aargauer Gastronomiebetriebe, die ausgezeichnet wurden: