In den Städten eröffnen laufend neue Restaurants. Auf dem Land haben sie hingegen zu kämpfen, wie Bruno Lustenberger, Präsident von Gastro Aargau, sagt. Auch wenn die Verschiebung vom Land in die Stadt unaufhaltsam sei, lasse sich doch manche Schliessung verhindern, ist Lustenberger überzeugt. Er fordert darum eine Wirte-Lehre. "Keiner macht ein Malergeschäft auf, der nicht Maler gelernt hat. Ein Restaurant kann aber jeder eröffnen", sagt er. Aus seiner Sicht ist es viel wichtiger, dass ein Wirt rechnen als kochen kann. In der Küche könne er einen Koch anstellen, rechnen müsse er selbst. Alternativ zu einer dreijährigen Ausbildung kann sich Lustenberger eine Zusatzausbildung zur Kochlehre vorstellen.

Lustenberger erhofft sich davon eine grössere betriebswirtschaftliche Kompetenz der Wirte. Immer wieder komme es vor, dass hervorragende Köche Restaurants eröffneten, diese aber nicht rentabel betreiben könnten, weil die rechnerische Fähigkeiten fehlten. "Vielleicht lässt sich mit einer Lehre nur schon verhindern, dass Wirte Verträge mit utopischen Mietzinsen unterschreiben", sagt Lustenberger. Immer wieder zwinge der Mietzins Wirte zur Aufgabe.