Gastfamilien gesucht Josi (14) kam 2013 erstmals von Leipzig nach Frick – heute sagt sie über ihre Gastmutter: «Oma Helene ist mein Lieblingsmensch» Der Verein Schweizer Gasteltern bietet deutschen Kindern aus sozial schwachen Familien im Sommer eine Auszeit. Für die letzten beiden Juli-Wochen werden Gastfamilien gesucht. Dies ist die rührende Geschichte von Josi und Helene.

Josi (links) kommt jeden Sommer zu Helene Müller-Balz in die Ferien. Bild: zvg

Am Ostermontag des Jahres 2013 sah Helene Müller-Balz in der Zeitung eine Anzeige. Gesucht wurden Gasteltern, die bereit waren, ein Kind aus der ehemaligen DDR für vier Wochen bei sich aufzunehmen.

Helene Müller-Balz hatte Lust und Zeit. Sie war damals 65-jährig, pensioniert und verwitwet. So stieg einige Wochen später an der Raststätte Würenlos die fünfjährige Josi aus Leipzig aus dem Reisecar.

Das Mädchen stammte aus schwierigen Familienverhältnissen, wie alle Kinder, die vom Verein Schweizer Gasteltern Jahr für Jahr eingeladen werden, um hier während der Sommerferien eine un- oder zumindest weniger beschwerte Zeit zu verbringen. Entstanden war die Organisation in den 90er-Jahren, kurz nach dem Mauerfall. Ins Leben gerufen hatten sie mehrere deutsche Familien, die damals bereits in der Schweiz lebten – in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz.

Josi: «In den Bus zu steigen, war schwer»

«Wir haben uns sofort verstanden», sagt Helene Müller-Balz. Sie erinnert sich, wie die kleine Josi zurück in der Wohnung ihr erstes Zmorgebrötli ass, wie sie Freundschaft schloss mit ihrem Dalmatiner oder wie die beiden den Tierpark oder die Badi besuchten. Auch Müller-Balz' Kinder und Enkelkinder lernte das Mädchen bald kennen.

Die fünfjährige Josi beim Frühstück – an ihrem ersten Tag in der Schweiz. Bild: zvg

Wie hat Josi ihre ersten Ferien in der Schweiz erlebt? Die mittlerweile 14-Jährige ist in Leipzig per Telefon erreichbar. Sie sagt: «In den Bus zu steigen, war schwer.» Doch als der Abschied von den Eltern geschafft war, hätten «wunderbare Wochen» auf sie gewartet: «Ich wollte gar nicht mehr weg.» In diesen ersten Tagen wurde Helene Müller-Balz für Josi zu einer Art Grossmutter. Zu «Oma Helene», wie Josi im Gespräch zu sagen pflegt.

Seit 2013 kommt Josi jeden Sommer in die Schweiz. Für sie sind es Ferien, die sie «mit Liebe und Freiheit» verbindet. Solange Josi zur Schule geht, darf sie weiterhin am Programm teilnehmen. «Die Vorstellung, danach nicht mehr zu Oma Helene zu fahren, bereitet mir Mühe», sagt sie. Um ihre Gastmutter dann trotzdem weiterhin zu sehen, plant sie, sich das Geld für die Reise zusammenzusparen.

Oma Helene, sagt Josi, gebe ihr in schwierigen Momenten Kraft und Mut. Die beiden telefonieren und schreiben sich regelmässig. «Sie versteht mich und liebt mich mit all meinen Schwächen und Stärken», sagt Josi, «Oma Helene ist einfach mein Lieblingsmensch».

In den Ferien ein eigenes Bett

Auch Helene Müller-Balz, die im Jahr 2016 das Präsidium des Vereins Schweizer Gasteltern übernommen hat, bezeichnet ihre Beziehung zu Josi als aussergewöhnlich eng: «Sie gehört zur Familie.» Der Normalfall sei eine solche Bindung jedoch nicht, und auch erwartet werde sie nicht.

Zwar reisen die meisten Kinder jedes Jahr zur selben Familie, doch ob zwischen Gastfamilie und Kind auch unter dem Jahr der Kontakt gepflegt werde, sei ihnen freigestellt. «Es gibt Gastfamilien mit monatelanger Funkstille, und es gibt andere, die ihr Gastkind später ganz bei sich aufgenommen haben, als es zu Hause nicht mehr ging.»

Die Kinder reisen begleitet mit einem Car an. Organisiert wird die Fahrt vom Deutschen Roten Kreuz. Bild: zvg

Der Verein stellt an die Gastfamilien nur wenige Bedingungen. Etwa ein eigenes Bett für das Gastkind. Vorab wird von ihnen zudem ein Strafregisterauszug verlangt. Alleinstehenden Männern werden keine Kinder abgegeben, auch wenn Helene Müller-Balz sich bewusst ist, dass die Vorbehalte gegenüber den allermeisten Männern nicht gerechtfertigt sind.

Ansonsten, sagt Helene Müller-Balz, brauche es keine teuren Geschenke und keine abenteuerlichen Ausflüge. Viel wichtiger seien das Interesse und die Bereitschaft, gemeinsam Zeit zu verbringen und das Gastkind in der eigenen Familie aufzunehmen. «Die Kinder sollen zwei möglichst unbeschwerte Wochen in der Schweiz verbringen», sagt Helene Müller-Balz, «einfach Ferien.»