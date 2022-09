Gastbeitrag zur Energiekrise GLP-Aargau-Präsident Philippe Kühni: Aufruf zum beherzten Handeln Im kommenden Winter werden wahrscheinlich Gas und Strom knapp werden. Die Medien haben in den letzten Tagen darüber berichtet. Aktuell überbieten sich die verschiedenen Akteure aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft mit gegenseitigen Schuldzuweisungen, weshalb nun Energie knapp und teuer ist und wir im Winter sogar mit Rationierungen rechnen müssen. Das müsste nicht so sein.

GLP-Aargau-Präsident Kühni vor seinem Haus. Solarpanels am Balkon liefern zusätzlichen Strom. Valentin Hehli

Wer sich vertieft mit der Thematik auseinandersetzt, erkennt, dass es ein kollektives Versagen ist. Der Ball oder die Schuld wird im Kreis herumgereicht. Die Schweiz ist aktuell offenbar nicht mehr in der Lage, grosse Reformen anzupacken, obwohl oft Rezepte auf dem Tisch liegen.

Energie ist gerade akut, die gleichen Probleme sehen wir aber auch beim Verkehr, bei der Altersvorsorge, im Gesundheitswesen oder im Zusammenhang mit Europa. Hier braucht es wieder charismatische Führungspersonen, welche Verantwortung übernehmen. Diese sind leider rar.

Die Wette ging nicht auf

Aus rechtskonservativen Kreisen hört man, dass an der aktuellen Lage die Energiestrategie schuld sei. Das kann aber gar nicht sein, denn diese ist erst seit vier Jahren in Kraft. Seither wurden die Erneuerbaren wieder etwas beherzter ausgebaut. Der Grund, dass Strom knapp wird, liegt vielmehr in den 40 Jahren vor der Energiestrategie, wo anstatt auf erneuerbare auf Öl, Gas und Atomenergie gesetzt wurde. Man hoffte offenbar, mit dem steigenden Druck ein neues Atomkraftwerk bauen und Umweltstandards zu Gunsten fossiler Energien senken zu können. Alles andere wurde bewusst blockiert. Diese Wette ging nicht auf.

Vor über 100 Jahren, als die Elektrifizierung aufkam, haben charismatische Leader aus der Wirtschaft das Zepter übernommen und gemeinsam mit der Politik die Zukunft gebaut. Brown und Boveri haben nicht lamentiert und auf die Politik gewartet oder sogar mit dem Finger gezeigt, sondern umgesetzt und dabei die Politik mit auf den Weg genommen.

Man hat die Schweiz und die Welt elektrifiziert. Daraus sind BBC (die heutige ABB), Axpo sowie die gesamte Strominfrastruktur inklusive elektrische Eisenbahn und vielem mehr entstanden. Eine doppelte Erfolgsgeschichte, weil es die Versorgungssicherheit und den Wohlstand in der Schweiz steigerte, aber auch, weil die Unternehmen unglaublichen wirtschaftlichen Erfolg hatten.

Der Ersatz von fossiler Energie durch erneuerbare ist ein guter Deal

Auch heute gilt: Wenn die Wirtschaft und die Wirtschaftselite in der Schweiz und insbesondere im Aargau wollten, so könnten sie die Energiewende allein stemmen. Solarenergie ist dabei das Herzstück, Speicher werden dazukommen. Wahrscheinlich auch noch gewisse Investitionen in Netze.

Wir reden von Investitionen in der Höhe von rund 50, vielleicht auch 60 Milliarden Franken in den nächsten 25 Jahren, also schweizweit gut zwei Milliarden Franken pro Jahr. Die Zahl wirkt auf den ersten Blick vielleicht enorm hoch, entspricht aber lediglich gut einem Prozent der Bruttoinvestitionen, also der Investitionen, die sowieso jedes Jahr gemacht werden. Bezogen auf die Wirtschaftsleistung der Schweiz ist es sogar nur gut ein Viertelprozent.

Wenn also ein Prozent aller Investitionen oder ein Viertel Prozent der Wirtschaftsleistung in die Energiewende investiert würden, so hätten wir das Energieproblem in 25 Jahren weitgehend gelöst. Diese Investitionen sind entsprechend nicht einfach Ausgaben, sondern sie senken die laufenden Kosten für Brennstoffe in der Zukunft deutlich. Bereits vor der Energiekrise gaben wir immerhin rund 12 Milliarden Franken pro Jahr für den Import von fossilen Energien aus. Da wirken die rund 2 Milliarden pro Jahr doch durchaus überschaubar.

Der Ersatz von fossiler Energie durch erneuerbare ist also ein guter Deal. Ein sehr guter Deal sogar, der sich am Ende auch finanziell auszahlt. Ich rufe deshalb Wirtschaft und Bevölkerung auf, Verantwortung zu übernehmen. Packt an und macht vorwärts, bedeckt eure Dächer und Fassaden mit Solarzellen, investiert im grossen Stil in Produktionskapazitäten und hört auf zu lamentieren und auf die Politik zu warten. Wir haben unser Schicksal hier selbst in der Hand, beginnen wir also zu gestalten.