Gastbeitrag Stromversorgung sichern – Kernenergieverbot aufheben Ulrich Fischer, früherer FDP-Nationalrat und ehemaliger Direktor der Kernkraftwerk Kaiseraugst AG, sieht die Zukunft der Schweizer Energieversorgung in neuen Atomkraftwerken. Ulrich Fischer

Ulrich Fischer mit dem Kühlturm des AKW Gösgen im Hintergrund. Bild: Sandra Ardizzone

Nach dem Überfall der Russen auf die Ukraine wurde der Import von Öl und Gas aus Russland stark reduziert, was bezüglich Energieversorgung nicht nur in unseren Nachbarländern, sondern auch in der Schweiz eine Mangellage befürchten lässt, weil es schwierig werden könnte, unseren Strombedarf ergänzend zur Eigenproduktion mit Importen sicherzustellen.

Zu Beginn der 2000er-Jahre bestand die Absicht, unsere praktisch CO 2 -freie Stromversorgung weiterhin mit dem Zubau von weiteren Kernkraftwerken sicherzustellen, bis 2011 der Unfall von Fukushima geschah. Dieses Ereignis hatte für die schweizerische Energiepolitik weitreichende Folgen. Die deutsche Bundeskanzlerin machte hinsichtlich der Stromproduktion eine Kehrtwende und erklärte die Kernenergie als nicht mehr verantwortbar.

Der damals mehrheitlich von Frauen dominierte Bundesrat tat es unter der Ägide von Energieministerin Doris Leuthard den Deutschen gleich und verabschiedete sich von einem Tag auf den anderen von der bislang für die Stromversorgung als unerlässlich erachteten Kernenergie, eine Politik, die im Rahmen der Energiestrategie 2050 in einer Volksabstimmung 2017 leider bestätigt wurde.

Vorsätze mit Beteiligung an Notkraftwerk Birr zu Papiertigern geworden

Kurzfristig erscheint es durchaus sinnvoll, neben der Wasserkraft und dem möglichst langen Weiterbetrieb der bestehenden Kernkraftwerke schwergewichtig auf Solarenergie zu setzen. Allmählich aber dringt die Erkenntnis durch, dass dies nicht ausreicht und bald zu schmerzlichen Engpässen in der Stromversorgung führt. Deshalb beteiligt sich der Bund nun an einem Gas/Ölkraftwerk in Birr, womit alle schönen Vorsätze hinsichtlich weiterhin CO 2 -freier Stromversorgung zu Papiertigern degradiert werden.

Falls die Importmöglichkeiten von Kernenergie aus Frankreich sowie Strom aus deutschen Kohle- und Ölkraftwerken reduziert werden oder gar ausbleiben, ist eine Versorgungslücke in der Schweiz unvermeidlich. Um eine zusätzliche gefährliche Auslandabhängigkeit zu vermeiden, muss deshalb unsere eigene Stromproduktion gesteigert werden, was, sofern man auf fossile Quellen verzichten will, realistisch nur mit Kernenergie möglich ist.

Die meisten europäischen Länder, mit Ausnahme von Deutschland und Österreich, setzen auf Kernenergie. Um diese Option auch in der Schweiz wieder in Betracht ziehen zu können, was gemäss einer repräsentativen Umfrage von der Bevölkerungsmehrheit begrüsst wird, muss zunächst das Verbot von 2017 aufgehoben werden.

Erst dann kann der künftig zweckmässigste Reaktortyp bezüglich Sicherheit, Grösse, Verfügbarkeit und Kosten bestimmt werden. Deshalb ist es wichtig, diesen ersten Schritt zur künftigen Sicherung der Stromversorgung nun ohne Verzug zu tun, was auch mit der Volksinitiative «Blackout stoppen» verlangt wird.