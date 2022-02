Gastbeitrag FDP-Führung: «Es gibt gerade jetzt gute Gründe für die Politik, sich in die Strategie der AKB einzumischen» FDP-Präsidentin Sabina Freiermuth und FDP-Fraktionschef Silvan Hilfiker äussern sich zum Streit um die nachhaltige Kreditvergabe der Aargauischen Kantonalbank – und antworten auf die Kritik von SP und GLP in einem Gastbeitrag in der AZ.

Sabina Freiermuth und Silvan Hilfiker wehren sich gegen Kritik von SP und GLP. Alex Spichale / AGR

«Im Gastbeitrag des SP- und GLP-Führungsduos in der AZ von gestern Donnerstag wird die FDP als ewiggestrig bezeichnet. Diesem Vorwurf aus der grünlinken Ecke des Aargauer Politspektrums begegnen wir mit einer liberalen Replik. Ohne etatistische und wirtschaftsfeindliche Ideologie unterstützt die FDP die Unternehmer und Unternehmerinnen dabei, sich möglichst frei entfalten zu können. Das schützt und schafft Arbeitsplätze für die Menschen im Aargau. Eine Bank hat ihr Geschäftsmodell laufend zu überprüfen, dazu gehören Nachhaltigkeits- und Reputationsrisiken.

Die AKB muss ihr Handeln gemäss Eigentümerstrategie bereits heute an den ganzheitlichen ESG-Kriterien ausrichten. Sie will nun «in einer Vorreiterrolle» über diese anerkannten Richtlinien hinausgehen. Eine Bank, die sich vollständig im Staatseigentum befindet, hat im Interesse ihrer Eigner zu handeln und darf ihre Handlungsfähigkeit auf keinen Fall einschränken. Mit ihren neuen Richtlinien zur Kreditvergabe entfernt sich die AKB eindeutig von ihrem Grundauftrag, die wirtschaftliche und soziale Entwicklung des Kantons zu fördern und dabei besonders die Bedürfnisse seiner Bevölkerung zu berücksichtigen.

Ausschlusskriterien erschweren technologieoffene Forschung

Das neue Regime hat Konsequenzen. Eine Spezialbrennerei für Spirituosen oder das Grand Casino Baden werden als Kreditkunden nicht mehr akzeptiert. Die Pharmabranche erhält kein Geld für ihre Genforschung, die womöglich Krebs heilen und zum Erhalt der Biodiversität beitragen kann. Dabei handelt es sich hier durchwegs um legale Geschäftstätigkeiten. Auch die Aargauer Kernkraftwerke werden wohl zukünftige Investitionen in ihre Sicherheit mit anderen Geldinstituten abwickeln müssen. Ebenso wenig würde ein Gaskraftwerk, etwa in Birr, von der kantonseigenen Bank finanziert.

All dies, obwohl die EU-Kommission just dieser Tage entschieden hat, dass die Kern- und Gasenergie als nachhaltige Technologie angesehen und entsprechend gefördert wird. Geradezu skurril mutet es an, dass die eine 100 %-Tochtergesellschaft des Kantons, die AKB, der anderen 100 %- Tochtergesellschaft, der AEW Energie AG, keine Kredite mehr vergeben will. Es stellt sich die Frage, ob Zulieferer, Unterhalts- und Reparatur- firmen mitbetroffen sind. Die hiesigen Unternehmen der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie fertigen auch Komponenten für Kernkraftwerke.

Solange die AKB nicht – wie es die FDP seit langem fordert – vollständig privatisiert ist, hat die Politik den Auftrag, sich in die Strategie der Staatsbank einzumischen. Und dafür gibt es gerade jetzt gute Gründe. Die Ausschlusskriterien der Bank erschweren die technologieoffene Forschung. Wir sollten weder die kurzfristige Winterstromlücke noch den langfristigen Strommangel mit der ideologischen Brille angehen. Gefragt sind gezielte Investitionen in einen Energiemix, der einerseits eine kon­stante Versorgung garantiert und anderseits den Anspruch der Nachhaltigkeit erfüllt.»