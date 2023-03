Gastbeitrag Die Krux mit den Spitälern – oder warum das KSA anders als das KSB in eine solche Schieflage rutschte Ein Blick in die Geschichte des Kantonsspitals Aarau (KSA) gibt Aufschlüsse, warum es zum jetzigen Schlamassel kommen konnte und warum die Geschichte des Kantonsspitals Baden (KSB) einen anderen Verlauf nahm. Ein Gastbeitrag von alt Regierungsrat Silvio Bircher.

Ereignisreiche Geschichte: das Kantonsspital Aarau (Foto: 18.12.2022) Bild: Claudio Thoma

Seit Wochen kreisen die Geier über dem KSA und dessen Hilferuf um einen Beitrag von 240 Mio. Franken. Ein schwieriger Knoten, den es zu entwirren gilt. Fragen stellen sich: Warum gelingt denn dem Kantonsspital Baden ein positiver Abschluss? Und warum rutschte das Zentralspital KSA in diese ungemütliche Lage? Ein Gastbeitrag von alt Regierungsrat Silvio Bircher.

Ein grober Unterschied sticht in die Augen: Das KSB entstand auf der grünen Wiese als Neubau. Es war die Frucht eines langen Kampfes der pulsierenden östlichen Kantonshälfte. Von Beginn weg führten ein betriebswirtschaftlich denkender Direktor und einige wenige Chefärzte einen noch überschaubaren Spitalbetrieb. Innovationen und schlanke Strukturen sind bis heute das Markenzeichen des KSB.

Anders das KSA: Schon im vorletzten Jahrhundert gegründet, nahm es mit den Chirurgen Heinrich Bircher und dessen Sohn Eugen, die auch als Spitaldirektoren wirkten, einen grossen Aufschwung. In den letzten Jahrzehnten wurde es grösser und grösser, die Zahl der Chefärzte, deren Kliniken und Abteilungen stieg stetig und ist heute vergleichbar mit einem Universitätsspital.

Kein glücklicher Stern über der KSA-Führung

Nicht alles, was das KSA hatte und durfte, konnte das KSB installieren. Und nicht immer gelang es dem Regierungsrat und dem Grossen Rat, das richtige Mass für personelles Wachstum, Neuinvestitionen, aber auch Abgrenzungen zwischen den beiden Spitälern zu finden. Dem schlanken KSB-Gebäude in Dättwil, das heute bereits wieder einem modernen Neubau weicht, stehen die vielen Pavillonbauten in der Kantonshauptstadt gegenüber. Zwar entstand ein neues, gewaltiges Haus 1, aber die Betriebsabläufe, teils unterirdisch, blieben weitläufig und kompliziert.

Kein glücklicher Stern schwebte über der Führung des KSA: Nach der «Aus einer Hand»-Führungsphase der Dynastie Bircher folgte eine Aufsplittung in administrative und ärztliche Führung. Nächste Phase: die Installierung eines Chefarztes als erster CEO über die Jahrhundertwende, was niemanden befriedigte. Dann endlich ein CEO mit Gesamtführungskompetenz. Und Pech, als dieser ohne Rückendeckung die Augenklinik an die private Pallas-Klinik verscherbeln wollte. Chefwechsel folgten, und es gelang nur schwerlich, den Betrieb zu entschlacken und die Hierarchien zu vereinfachen.

War das KSA mehr als ein Jahrhundert lang alleiniger Platzhirsch im Aargau, erwuchs ihm mit der Hirslanden-Klinik ein anderer, privater Konkurrent. Konkurrenz beflügelt zwar in manchem. Aber sie verlockte auf dem Platz Aarau auch zu teuren Anpassungsinvestitionen in immer schnelleren Schritten. Personelle Abwerbungen kamen hinzu. Lukrative Kundschaft verschob sich. Dem grossen Zentralspital KSA verbleiben in manchen Bereichen die finanziell weniger ergiebigen Fälle. Tausende Notfallbehandlungen fordern den Betrieb, auch in finanzieller Hinsicht.

Kann der Kanton seine Spitäler kompetent führen?

Bekanntlich haben neu beide Kantonsspitäler die Rechtsform einer AG und damit einen verantwortlichen Verwaltungsrat erhalten. Damit sind die Spitäler vom kantonalen Gesundheitswesen ausgegliedert, der Budgethoheit des Parlaments entzogen. Aber ein Bilanz-Fehlbetrag – siehe aktuell die 240 Mio. – bleibt dann beim Kanton hängen. Die Kernfrage heute lautet, ob damit die politische Führung dieser beiden Betriebe durch den Besitzer – das ist zu hundert Prozent der Kanton und damit das Volk – noch kompetent wahrgenommen werden kann. Die Generalversammlung von KSA und KSB bilden zwei Regierungsräte. Der Grosse Rat ist nicht vertreten. Sie wählen den Verwaltungsrat.

Die Kompetenz der Regierung ist nicht anzuzweifeln. Aber das System krankt daran, dass die Arbeit und die Lenkung durch den Verwaltungsrat und die nachgelagerten operativen Ebenen von obigen Gremien politisch kaum mehr steuerbar sind. So etwa der Entscheid, einen gewaltigen KSA-Neubau von mindestens 640 Mio. Franken Baukosten (mit viel Luft nach oben) zu erstellen, der alle Dimensionen sprengt und auch betriebswirtschaftlich kaum verantwortbar ist. Es sei denn, er würde andere Institutionen verdrängen und deren Patientenschaft übernehmen.

Fast systemimmanent gibt es Doppelspurigkeiten zwischen KSA und KSB, aber auch den Regionalspitälern. Sie verschlingen Millionen. Die Frage von Abgeltungen, von Leistungsaufträgen, der Rolle der Privatspitäler – dies alles müsste im Zusammenhang mit dem 240-Millionen-Entscheid miteinbezogen werden. Damit sich der Fehlbetrag im nächsten Betriebsjahr nicht wiederholt. Der Grosse Rat ist um seinen Entscheid nicht zu beneiden.