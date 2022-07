Gastbeitrag «Co-Präsident der SP Schweiz sieht rot»: FDP-Präsidentin kontert die Kritik von Cédric Wermuth an der Untersuchung der angeblich linken Aargauer Schulen Cédric Wermuth kritisiert den Vorstoss der FDP, die Gesinnung der Kantonsschulen zu untersuchen, als Angriff auf die freie Bildung. FDP-Aargau-Präsidentin Sabina Freiermuth kritisiert den Beitrag des SP-Co-Präsidenten als klassenkämpferisch und vermutet, bei Wermuth lägen die Nerven nach mehreren Wahlniederlagen blank. Sabina Freiermuth Drucken Teilen

Im Einverständnis mit dem Regierungsrat überwies der Grosse Rat ein Postulat, das auf einer Maturaarbeit gründet. Die nicht repräsentative Studie stellt die politische Neutralität an Aargauer Kantonsschulen in Frage. Dank der Überweisung des Vorstosses wird nun von einem unabhängigen Institut wissenschaftlich erhoben, was Sache ist.

Linksgrün sowie Teile der Mitte und GLP wehrten sich vehement gegen die Entgegennahme des Anliegens. Man redete sich in Rage und warf den Befürwortern unlautere Absichten vor. Es bleibt die Frage, weshalb die mögliche Erhebung von wissenschaftlichen Daten eine derart emotionale Debatte auslöst. Bei Themen wie dem Klimaschutz oder Corona beruft man sich nachgerade auf die Wissenschaft.

Und immer wieder Klassenkampf

Mit seinem jüngsten Gastbeitrag schiesst Cédric Wermuth in dieser Zeitung nun den Vogel ab. Der Co-Präsident der SP Schweiz sieht sich ob des Grossratsbeschlusses tatsächlich bemüssigt, in die Niederungen des kantonalpolitischen Tagesgeschäfts hinabzusteigen und der Aargauer Politik die Leviten zu lesen. Und wie: In bewährter Juso-Manier gibt der Parteipräsident eine Tirade an klassenkämpferischer Politrhetorik ab.

Er unterstellt der «freisinnig-konservativen Elite», sie wolle das Denken verbieten und fürchte sich vor gebildeten Bürgerinnen und Bürgern. Selbst vor einem Vergleich mit Machthabern wie Orbàn, Trump und Putin scheut er nicht zurück.

Als ob dem nicht genug wäre, legt er dem Bildungsdirektor auch noch den Rücktritt nahe. Eine solche Übersteigerung liesse sich wohl für einen Juso-Aktivisten noch erklären. Für den Co-Präsidenten einer nationalen Partei mit zwei Bundesräten ist sie hingegen einfach nur beschämend und deplatziert.

Geistige Offenheit für alle

Wermuth findet, mit einer solchen Untersuchung schade man dem Ruf der Lehrpersonen, der Lehrpersonenmangel (den es so an Kantonsschulen nicht gibt) würde verschärft, die Debatte zu wichtigen Themen verhindert. Das Gegenteil ist der Fall! Nicht das Parteibüchlein der Lehrpersonen ist Gegenstand der Untersuchung, sondern die Art der Vermittlung von Wissen.

Denn die öffentlichen Schulen, nicht die Lehrpersonen, müssen gemäss Schulgesetz politisch und konfessionell neutral sein. Zu den Bildungszielen des Gymnasiums gehört die Förderung der Fähigkeit zum selbstständigen Urteilen und zur geistigen Offenheit. Freilich schliesst das auch die Auseinandersetzung mit aktuellen politischen Themen ein.

Eine Untersuchung unter Mitwirkung von Schülerinnen, Schülern und Lehrpersonen, wie sie der Regierungsrat anregt, stellt eine Chance dar. Denn durch die besagte Maturarbeit steht ein Vorwurf im Raum, dessen Wahrheitsgehalt nun wissenschaftlich untersucht werden kann.

Blank liegende Nerven?

Die Reflexion zur eigenen Wissensvermittlung gehört wohl zum Tagesgeschäft einer jeden Lehrperson, und es ist anzunehmen, dass sich auch die Kantonsschulen mit dieser Thematik laufend auseinandersetzen. Es besteht also kein Grund zur Sorge, wenn nun diese Selbstreflexion zum Thema wird. So viel geistige Offenheit sollten wir wohl alle besitzen.

Wermuths Polemik hat das Potenzial, einer ganzen Berufsgruppe zu schaden, und er trägt damit auch nicht zur sachlichen und lösungsorientierten Politdiskussion bei. Liegen die Nerven des SP-Präsidenten derart blank, weil seine Partei in seiner Amtszeit bei sämtlichen Wahlen schmerzhafte Verluste hinnehmen muss? Dieser Mann ist wahrlich nicht zu beneiden.