Gas gegeben, aber nicht aufgepasst: Fahrer kommt von der Strasse ab

Der Unfall ereignete sich am Sonntag, 23. August 2020, kurz nach 15 Uhr, in Unterlunkhofen. Ein 37-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem Ford Focus ST von Bremgarten in Richtung Oberwil-Lieli.

Dabei gab er in einer Linkskurve zu viel Gas, verlor die Herrschaft über sein Fahrzeug und kam von der Strasse ab.



Der Lenker, sowie die beiden Mitfahrer, blieben unverletzt. Das Fahrzeug erlitt einen grossen Sachschaden. Das Auto wurde durch die Polizei vorläufig sichergestellt.



Der 37-jährige Deutscher wurde bei der zuständigen Staatsanwaltschaft angezeigt. Den Führerausweis musste er abgeben.

