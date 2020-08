Gallati will 1000er Grenze kippen: Mit diesen konkreten Massnahmen sollen halbvolle Stadien möglich werden

Gallatis konkrete Vorstellung: 30 bis 50 Prozent des Stadions füllen, Sektoren einführen, allenfalls mit nummerierten Plätzen sowie eine Maskenpflicht am Eingang und im Eingangsbereich. «Sicher aber nicht auf der Tribüne», betont Gallati im AZ-Interview.

Nach Ansicht von Gallati sollen Outdoor-Veranstaltungen, also zum Beispiel Spiele des FC Aarau , wieder mit mehr als 1000 Zuschauern möglich werden.

Die Kriterien müssten schweizweit gelten, so Gallati. Es brauche eine Bewilligungspflicht sowie ein Alkoholverbot für Grossveranstaltungen mit über 1000 Personen.

Lesen Sie das ganze Interview mit Jean-Pierre Gallati ab Montagmorgen: Warum er Maskenpflicht in den meisten Situationen überflüssig findet, was er in der Coronakrise gelernt hat und wie er mit Leuten umgeht, die behaupten, das Virus gebe es gar nicht.