«Gallati ist nicht länger tragbar»: Juso Aargau fordert Regierungsrat zum Rücktritt auf – Glarner verteidigt ihn

Mehrere 100 Personen haben sich am vergangenen Freitag in Aarau auf dem Schlossplatz versammelt. Während zwei Stunden verfolgten sie die Diskussion auf dem Podium. Politikerinnen und Politiker und Corona-Skeptiker debattierten über die Corona-Pandemie und ihre Massnahmen. Organisiert hat den Anlass die lösungsorientierte Volksbewegung.

Die Jungsozialisten kritisieren, Gallati verschaffe den «gefährlichen Behauptungen» der Corona-Skeptiker durch seinen Auftritt Legitimität. Sie kreiden ihm an, dass er die Veranstaltung weiterlaufen liess, «nachdem er bemerkte, dass das Publikum ohne Abstand und ohne Masken zusammenstand». Für Juso-Aargau-Präsidentin Lara Hitz ist klar: «In seiner momentanen Funktion als Gesundheitsdirektor gefährdet Jean-Pierre Gallati die Aargauer Bevölkerung und ist deshalb nicht länger tragbar.»

Glarner findet Diskussionen wertlos

Gallati sagt auf Anfrage der AZ, dass er die Kritik an seinem Entscheid verstehe. Er habe vor Ort die Informationsfreiheit höher gewichtet als die Einhaltung aller Vorschriften. Es sei ein spontaner Entscheid in der Situation gewesen, so der Gesundheitsdirektor.

Ein Entscheid, den Andreas Glarner, Präsident der SVP Aargau, versteht. Glarner findet, die Forderung der Juso sei keine Diskussion wert. «Wir sind in der Schweiz und nicht in Nordkorea. Bei uns gilt die Meinungsfreiheit.» Ausserdem spielt Glarner den Ball an die Jungsozialisten zurück: «Sie wären die ersten, die sich über die Einschränkung der Versammlungsfreiheit beklagen würden, wenn eine ihrer Demos aufgelöst würde.»

«Alle Personen hätten den Abstand einhalten können»

Zuständig für das Schutzkonzept sind die Organisatoren. Daniel Ringier, Kommandant der Stadtpolizei Aarau, die den Anlass bewilligt hat, sagt, ein Schutzkonzept sei verlangt worden und Teil der Bewilligung gewesen. Theres Schöni von der Lösungsorientierten Volksbewegung sagt, es sei für alle Personen möglich gewesen, den Abstand einzuhalten. Dazu zwingen könne man aber niemanden.

Die Polizei war am Freitag zwar vor Ort. Aber nicht, um einzuschreiten. Die Veranstaltung abzubrechen, sei nicht zur Debatte gestanden, sagt Ringier. Es gebe immer verschiedene Punkte, die eine polizeiliche Lagebeurteilung und das Verhalten der Einsatzkräfte beeinflussten, sagt er. Diese seien gegeneinander abzuwägen. «Gestützt darauf und aus Gründen der Verhältnismässigkeit wurde die Veranstaltung so belassen, wie sie stattfand.» Ob die Veranstaltung für die Organisatorin ein Nachspiel haben wird, ist noch unklar. Die Stapo prüft derzeit die Abläufe und die daraus allenfalls notwendigen Massnahmen.

Kapo und Stapo waren am Freitag auf den Schlossplatz ausgerückt, weil eine Meldung eingegangen war, dass sich eine Gruppe am Rande der Veranstaltung verdächtig verhalte und den Anlass gewollt stören könnte, sagt Kapo-Sprecher Roland Pfister. Die Polizei habe daraufhin mehrere Personen kontrolliert, aber kein strafbares Verhalten festgestellt. Auch von Veloketten oder Wasserpistolen, welche die Personen dabei haben sollten, fehlte jede Spur.