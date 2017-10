Trauerschwan, Seidenhühner und Pommerngänse dürfen weiterhin in ihren gewohnten Ställen am Weiherweg in Safenwil leben. Dies ermöglicht der Landerwerb durch den Verein IG Rettung und Erhaltung Gefiederheimat Safenwil. Dem Geflügelzoo drohte die Schliessung: Das Grundststück, auf dem er sich befindet, gehörte einer Erbengemeinschaft. Sie wollte das Land verkaufen.

Die Rettung des Parks war für Leiter Bruno Wilhelm (52) Anlass genug, dies mit einem gebührenden Fest zu feiern. Unter den zahlreichen Besuchern befanden sich viele Kinder, die an den Küken und ausgewachsenen Entenvögeln ihre Freude hatten. Insgesamt können im Vogelparadies Safenwil rund 200 Tiere 50 verschiedener Vogelarten aus allen Kontinenten bewundert werden, darunter auch Tiere, die unter das Washingtoner Artenschutzabkommen (CITES) fallen.