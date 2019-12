Fussgänger wird von Auto erfasst und zu Boden geschleudert

Der Unfall ereignete sich kurz nach 17 Uhr. Ein 79-jähriger Deutscher fuhr mit seinem Toyota in Oftringen in Richtung Rothrist. Im Bereich eines Fussgängerstreifens erfasst er einen 38-jährigen Mann. Ambulanz sowie mehrere Patrouillen der Kanton- und Regionalpolizei rückten vor Ort aus. Der verletzte Mann wurde ins Spital überführt.



Die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm hat eine Strafuntersuchung eröffnet, wie aus einer Mitteilung der Kantonspolizei Aargau hervorgeht. Die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache wurden eingeleitet. Die Kantonspolizei nahm dem Unfallfahrer den Führerausweis vorläufig zu Handen der Entzugsbehörde ab.



Personen, welche den Hergang es Unfalles beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Mobilen Polizei in Schafisheim (Tel. 062 886 88 88) in Verbindung zu setzen.

