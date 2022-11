Fussball-WM Im Fonduestübli oder in der Turnhalle – das sind die Public Viewings im Aargau Am 20. November startet die startet die Fussball-WM. Die Euphorie hält sich offenbar noch in Grenzen – nur wenige Veranstalter zeigen die Spiele auf Grossleinwand. Eine Übersicht.

Public Viewing im Biergarten bei Schnee? Die Winter-WM in Katar löst (noch) keine Euphoriewelle aus. Fotomontage AZ/ Bild: Severin Bigler

Wer sich mit Freunden treffen möchte, um die Fussball-WM zu schauen, hat in diesem Jahr weniger Möglichkeiten als in anderen Jahren. Dies hängt sicherlich auch damit zusammen, dass die WM erstmals in den Wintermonaten ausgetragen wird.

So ist es draussen kälter als an den bisherigen WM, zudem haben viele Restaurants ihre Gaststuben und Säle mit Weihnachtsessen und Banketten ausgebucht – da fehlt der Platz für eine Leinwand.

Trotzdem gibt es im Aargau einige Angebote an Public Viewings, diese sind auf der Karte eingetragen. Sie kennen weitere Orte? Schreiben Sie Ihren Hinweis an dominc.kobelt@chmedia.ch