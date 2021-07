Fussball-EM Wenige Scharmützel, drei Personen wegen Pyros angehalten: Die Bilanz der Aargauer Polizei nach der italienischen EM-Feier In Aarau, Wettingen und Wohlen haben Italien-Fans die Nacht zum Tag gemacht. Sie feierten ausgelassen, aber friedlich. Die Aargauer Kantonspolizei zieht deshalb eine positive Bilanz.

Das EM-Finale zwischen Italien und England hat Emotionen ausgelöst. Im Aargau vor allem positive, denn an mehreren Orten wie in Aarau, Wettingen und Wohlen, teilweise auch in Oftringen, wurde ausgelassen gefeiert – und das bis tief in die Nacht hinein.

13 Bilder 13 Bilder Die Fans sind bereit für das grosse Spiel. Ob gross oder klein – das spielt keine Rolle. Jiri Vurma

Auf die Emotionen und die Feierlichkeiten war auch die Aargauer Kantonspolizei vorbereitet. Am Sonntag schrieb sie auf Instagram, dass sie diese akzeptieren werde. Sogar Autokorsos, Hupkonzerte und Sprechchöre wurden bis eine Stunde nach Spielende geduldet.

So feierten die Italiener in Wohlen:

Die Nacht wird zum Tag: Die italienischen Fans feiern in Wohlen. Marc Ribolla

Die Kantonspolizei wies aber auch darauf hin, dass sie keine Gewalt akzeptieren werde. Zu solcher kam es nur ganz vereinzelt, wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage der AZ erklärt. Es sei nur zu wenigen Scharmützeln unter den Fans gekommen, verletzt worden sei niemand. Allerdings hätte die Polizei drei Personen wegen mitgeführter Pyros angehalten, nicht aber verhaftet. Diese Fälle würden noch bearbeitet. Nähere Informationen sind nicht bekannt.

Die Feierlichkeiten seien etwa im erwarteten Rahmen ausgefallen, sagt der Sprecher weiter. Mehrheitlich sei es friedlich gewesen, weshalb die Polizei zufrieden sein könne. (cri)