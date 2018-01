Dazu sagt Yvonne Reichlin, eine wichtige Auswirkung einer Gemeindefusion sei die Realisierung von Synergien in der Raumplanung. Auf lange Sicht «würde sich die Ausstrahlung der Städte über die Kantonsgrenze hinweg erhöhen, was ebenfalls eine Chance für den Kanton wäre».

Das sieht Roger Fricker anders. Falls die grössten Aargauer Städte Baden und Aarau durch Fusion deutlich wachsen könnten, verspräche er sich davon nicht viel Gewinn für diese und für die Region, auch national nicht mehr Einfluss. Für den Präsidenten der Gemeindeammännervereinigung Bezirk Laufenburg ist «eine gute Zusammenarbeit in der Regionalplanung viel wichtiger, und dass dabei nicht nur die ‹Grossen›, sondern auch kleine Gemeinden mitreden können».

Angst vor Einflussverlust

Kann man einen Hauptgrund herausdestillieren, an dem Fusionen am ehesten scheitern? Ist es die Angst vor einem Identitätsverlust? Nebst dem Identitätsverlust sei bei Einwohnern in kleinen Gemeinden die Angst, an Einfluss zu verlieren oder von einer grösseren Gemeinde überstimmt zu werden, vorhanden, sagt Yvonne Reichlin. Der Verlust von Einfluss sei immer auch ein Thema beim Zusammenschluss der Ortsbürgergemeinden.

Starke Gemeinden nötig

In Fusionsdebatten hört man von Skeptikern öfters die Befürchtung, der Kanton gewinne gegenüber den Gemeinden an Macht, wenn deren Zahl abnimmt. Ist er deshalb an Fusionen interessiert? Yvonne Reichlin winkt ab. Der Einfluss oder die Stellung der Gemeinden gegenüber dem Kanton hänge nicht von der Anzahl Gemeinden ab, «sondern von ihrem Grad an Autonomie und damit ihren Möglichkeiten, sich gegenüber dem Kanton zu positionieren». Grössere Gemeinden haben eine grössere Autonomie und können ihre Aufgaben eigenständiger wahrnehmen, so Reichlin. Da im Aargau ein grosser Teil der öffentlichen Aufgaben von den Gemeinden erfüllt wird, sei der Kanton «auf starke Gemeinden angewiesen».