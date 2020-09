Für Grossräte soll Maskenpflicht gelten: Nach den Herbstferien will das Parlament zurück in die Kantonshauptstadt

Am vergangenen Donnerstag trat Grossratspräsidentin Edith Saner am Anlass der Frauenzentrale in Aarau auf. Im Grossratssaal trafen sich 24 Kandidatinnen mit amtierenden Parlamentarierinnen zum Austausch (die AZ berichtete). Bei dieser Zahl an Besucherinnen liessen sich die Abstandsregeln im Grossratssaal problemlos einhalten, spezielle Schutzmassnahmen waren deshalb nicht nötig.

Anders sieht dies aus, wenn das gesamte Kantonsparlament mit seinen 140 Mitgliedern wieder in Aarau tagen sollte. Heute Dienstag trifft sich der Grosse Rat in der Umwelt Arena Spreitenbach, auch die nächste Sitzung am 15. September findet dort statt. Nach den Herbstferien soll das Parlament aber in die Kantonshauptstadt zurückkehren, wie Saner schon Ende Juli ankündigte. Dafür arbeite das Ratsbüro ein Schutzkonzept aus, hiess es damals. Wie dieses konkret aussehen könnte, war bisher allerdings unbekannt.

Im Bundeshaus wurden für die Herbstsession, die seit gestern Montag läuft, für 200000 Franken Plexiglasabschrankungen installiert. Jeder Platz der 200 Nationalräte ist nun seitlich und vorne mit einer Plexiglasscheibe versehen. Zudem kann auf beiden Seiten eine Scheibe heruntergeklappt werden.

Plexiglas oder Masken: Entscheid in einer Woche

Plexiglas ist auch für den Grossratsaal in Aarau eine Möglichkeit, wie Edith Saner sagt: «Wir haben bereits Offerten eingeholt, die Installation von Plexi- glasabschrankungen im Grossratsgebäude in Aarau würde rund 60000 Franken kosten.» In diesem Betrag sei aber die Reinigung nicht enthalten und auch der spätere Abbau sei nicht inbegriffen. «Ich persönlich tendiere eher darauf, bei der Rückkehr nach Aarau eine Lösung zu treffen, die keine teuren Investitionen nötig macht», sagt Saner.