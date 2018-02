Da stellt wiederum die SVP fest, dass sich Themen wie sexuelle Aufklärung und Sucht nicht für die 1. Klasse der Oberstufe eignen würden. Und beim Fach Ethik, Religionen und Gemeinschaft müsse der Fokus klar auf der christlich-abendländischen Kultur liegen; wobei die SVP der Ansicht ist, man könnte den Berufswahlprozess durchaus auch im Fach Ethik und Religionen ansiedeln.

Weniger Schule für Realschüler

Die SVP bringt noch einen weiteren, eher überraschenden Vorschlag: Sie findet es falsch, dass an der ganzen Oberstufe künftig mehr Lektionen pro Woche unterrichtet werden sollen. Erstens sei man mit der bisherigen Regelung gut gefahren. Und zweitens bringe es nichts, «wenn Schüler mit einer klar geringeren Aufnahmefähigkeit gleich viel Lektionen Unterricht erhalten wie kognitiv starke Schüler.»

Im Klartext bedeutet dies: Realschüler sollen nach Ansicht der SVP gar nicht so sehr mit Schulstoff geplagt werden. Es macht nichts, ist sogar gut, wenn sie weniger Unterricht erhalten als Sekundar- oder Bezirksschüler. Dies allerdings würde klar dem widersprechen, was zum Beispiel die Aargauische Industrie- und Handelskammer am neuen Lehrplan schätzt: «Der Ausbau der Pflichtpensen in Primar- und Oberstufe, am stärksten in der Realschule, ist dringend notwendig.»

Auch was die Schulschrift betrifft, geht die SVP einen eigenen Weg. Sie möchte, dass an der Aargauer Volksschule weiterhin Schnürlischrift geschrieben wird. Ungeachtet der Tatsache, dass nicht nur im Aargau, sondern auch in den andern 20 Kantonen des Konkordates die Basisschrift Einzug gehalten hat und die Schnürlischrift an der Pädagogischen Hochschule Nordwestschweiz gar nicht mehr unterrichtet wird.