Gleichstellung, Geschlechtergerechtigkeit und Frauenförderung – das sind bekannte Ziele der Grünen. Mit ihrer Nationalratsliste im Aargau will die Partei «ein klares Zeichen» in diese Richtung setzen, wie es in einer Mitteilung heisst. Auf der Liste gilt «Frauen zuerst» – die ersten acht Plätze nehmen durchweg Kandidatinnen ein. Nominiert wurden die Kandidierenden an der Mitgliederversammlung am Samstag in Lenzburg.

Mit der Listengestaltung wollen die Grünen ihre beiden Spitzenfrauen, die bisherige Nationalrätin Irène Kälin und die Ständeratskandidatin Ruth Müri, optimal unterstützen. Vor vier Jahren war die Liste nach dem Zebra-Prinzip aufgebaut, immer abwechselnd Frau-Mann. Darauf folgt in diesem Jahr das Modell der Walliser Bergziege, die zur Hälfte schwarz und zur Hälfte weiss ist – ein tierisches Sinnbild für die Liste mit acht Frauen vor acht Männern.