Die Aargauer Grünen steigen mit einer vollen 16er-Liste in die Nationalratswahlen 2019. Die Mitglieder haben am Samstag in Lenzburg ihre Kandidierenden nominiert, wie die Partei am Sonntag mitteilte.

Auf der Nationalratsliste der Aargauer Grünen stehen gleich viele Namen von Frauen wie von Männern. Einzige Bisherige ist die 31-jährige Islamwissenschafterin Irène Kälin aus Oberflachs. Ebenfalls als Spitzenkandidatin genannt wird die Badener Stadträtin Ruth Müri (Geografin, 1970).

Für die Aargauer Grünen gilt: Frauen zuerst. Erst danach folgen die Kandidaten. Speziell auch: Grünen-Präsident Hölzle ist auf dem letzten Listenplatz.