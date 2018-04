Noch einmal stand die vor kurzem an der Urne mit grossem Mehr abgelehnte «No-Billag-Initiative» im Mittelpunkt. Peter Moor-Trevisan, Präsident SRG AG SO, bedankte sich unter anderem bei Mitgliedern, die sich im Abstimmungskampf freiwillig zur Mithilfe gemeldet hatten.

Im statutarischen Teil galt es, von den Mitgliedern die Genehmigung zu erhalten, für dieses Jahr ein neues Vorstandsmitglied einzusetzen, das das Ressort Finanzen übernimmt. Dies ist aufgrund des Rücktritts der langjährigen Finanzverantwortlichen Erika Schibli nötig, die ihr Mandat ablegt. Moor-Trevisan würdigte Schibli als «unkomplizierte, kompetente Finanzfrau, die es immer geschafft hat, dem Verein den finanziellen Spielraum zu beschaffen, der es erlaubt hat, zunehmend mehr Aktivitäten umzusetzen». Die anschliessende Fragerunde an Vertreterinnen und Vertreter von SRG und SRF wurde rege genutzt.

Maurice Velati, Leiter Regionalredaktion AG/SO, berichtete im Rahmen der Generalversammlung erstmals sowohl für die Radio- wie auch für die Fernsehschaffenden aus der trimedialen Redaktion in Aarau. Der in Aarau bereits umgesetzte Newsroom, in dem die verschiedenen Redaktionen zusammenarbeiten, ist mit der Standortdiskussion um Bern, Basel und Zürich topaktuell.

Neue Mitgliedschafts-Form?

Die SRG AG SO möchte mit einer Interessenabfrage, zunächst im Kreis der bestehenden Mitglieder, später auch darüber hinaus, Menschen gewinnen, die interessiert sind an einer aktiven Mitwirkung. Es sollen Interessengruppen gebildet werden, die sich mit der Fragestellung auseinandersetzen, wie und in welcher Form ein möglichst breites Publikum zu bestimmten Interessengebieten angesprochen werden kann.

Ziel sei es, die Brückenfunktion zwischen Unternehmen und Bevölkerung verstärkt wahrzunehmen und einen grösseren Teil der Bevölkerung in einen aktiven Dialog mit Verein und Unternehmen zu involvieren, hiess es dazu. (mgt)