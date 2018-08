Wenn man dem Wetter nicht ganz traut oder nicht den ganzen Tag in der prallen Sonne verbringen will, dann ist dieser Grillort ein besonders heisser Tipp. In Gränichen im Liebegger Wald befinden sich grosse Sandsteinhöhlen mit fünf Grillplätzen (ohne Grillrost), die nicht nur vor Sonnenbrand, sondern auch Regen schützen.

Der Hallwilersee gehört zu den schönsten Plätzen im Aargau. Hier findet man nicht nur zahlreiche Möglichkeiten zum Baden, sondern auch Grillplätze rund um den See. Mit ein bisschen Glück sieht man während dem Grillieren hier das neue Hallwilerseeschiff . Auch Sehenswürdigkeiten wie das Wasserschloss Hallwyl oder das Pfahlbauhaus liegen in der Nähe.

Auch in Schöftland lässt es sich in einer Sandsteinhöhle gemütlich grillieren. Die sogenannte «Säulengrotte» liegt oberhalb des Schwimmbades Rütimatten und kann vom dortigen Parkplatz oder über die Sandgrubenstrasse erreicht werden.

5. Augusta Raurica: Grillieren mit den Römern

Am Grillplatz Schachen in Brugg kann man am Aare-Strändli mit direktem Blick auf das Wasser grillieren. Über Lauffohr liegt ausserdem der Grillplatz Wasserschloss mit einer wunderbaren Aussicht auf Aare, Reuss und Limmat. Beide Plätze sind in der Region sehr beliebt und lassen sich einfach per Google finden.

Es gibt in der Region Brugg aber auch etwas abgelegenere und versteckte Grillplätze, an denen es sich in Ruhe grillieren lässt. In unserer Bildergalerie zeigen wir Ihnen ein paar.

Grillplatz-Empfehlungen von Aargauer Gemeinden: