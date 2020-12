Fünf Jahre nach der Tat: Kripo-Chef spricht erstmals ausführlich über den Vierfachmord von Rupperswil

Am Morgen des 21. Dezembers 2015 sind in Rupperswil vier Menschen auf brutalste Art und Weise getötet worden. Carla Schauer, ihre beiden Söhne und die Freundin des älteren Sohnes. Es ist ein Fall, der nicht nur den Aargau, sondern auch die Schweiz tief erschütterte. Und Monate lang in Atem hielt.

Jetzt, fünf Jahre später, spricht er erstmals ausführlich über den Fall. Zusammen mit Markus Leimbacher, Anwalt der Hinterbliebenen, war er am Dienstagabend zu Gast in der Sendung TalkTäglich auf Tele M1.

Am Tag der Tat war Markus Gisin im Ausland. Sein Stellvertreter informierte ihn und die beiden blieben den ganzen Tag und in der Nacht in Kontakt. «Und am nächsten Tag war ich zurück und konnte die Leitung der polizeilichen Ermittlungen übernehmen.»

«Eine grosse Befreiung für uns alle»

Was dann begann, war laut Gisin ein «Marathon». Die langwierigen Ermittlungen hätten ein Einteilen der Kräfte erfordert – anders als bei einem kurzen Sprint. «Noch nie wurden im Aargau mehr Mitarbeitende zugunsten einer Sonderkomission von ihren üblichen Aufgaben abgezogen», sagte Markus Gisin an einer Medienkonferenz am 18. Februar 2016: