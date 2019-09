Doris Aebi, Jeanine Glarner, Yvonne Feri, Jean-Pierre Gallati und Severin Lüscher wollen in den Regierungsrat gewählt werden und das Departement Gesundheit und Soziales übernehmen. Was ihre Ideen für das Gesundheitswesen sind und wie sie sich unterscheiden, zeigte sich am Mittwochabend an der Podiumsdiskussion des Aargauischen Ärzteverbandes in der Aeschbachhalle in Aarau.