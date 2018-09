Am 23. September entscheiden die Aargauerinnen und Aargauer über die Juso-Millionärsinitiative. Diese will tiefe Vermögen etwas entlasten, steuerbare Vermögen ab 475'000 Franken belasten. Maximal soll die Vermögenssteuer für hohe Vermögen um bis über 100 Prozent steigen. Was spricht für, was spricht gegen diese Initiative, die Kanton und Gemeinden zusammen bis 160 Millionen Franken zusätzlich in die Kassen spülen soll? Funktioniert das und würden die Vermögenden mitmachen, oder verlöre der Aargau dann reiche Steuerzahler? Die Juso-Co-Präsidentin und Initiantin Mia Jenni und SVP-Grossrätin Maya Meier kreuzen im Streitgespräch die Klingen. Dabei lassen sie sich jeweils gegenseitig ausreden, schenken sich inhaltlich aber gar nichts.

Frau Jenni, tiefe Vermögen sollen etwas entlastet, grosse dafür massiv mehr belastet werden. Das ist doch eine reine Neidinitiative.

Mia Jenni: Nein, das hat mit Neid überhaupt nichts zu tun. Wir wollen mit dieser Initiative nach all den von der Regierung und dem bürgerlich dominierten Parlament beschlossenen Abbaumassnahmen den Kanton Aargau wiederbeleben. Mit den rund 160 Millionen Franken, die Kanton und Gemeinden damit bekommen, wollen wir wenigstens einen Teil des Abbaus in Bildung, Sozialem und anderen Bereichen rückgängig machen.

Frau Meier, auch Ihre Partei hat viele Wählerinnen und Wähler mit tiefen Vermögen. Diese würden entlastet. Warum sind Sie dagegen?

Maya Meier: Weil diese Initiative gefährlich und kontraproduktiv ist! Die Initianten machen nämlich einen grossen Überlegungsfehler. Denn die Mehreinnahmen durch eine Verdoppelung der Vermögenssteuer für hohe Vermögen könnten nicht realisiert werden.