Führungswechsel Das ist der neue KSA-Präsident: Der Aargauer Daniel Lüscher ist Experte in der Führung von Spitälern Knapp sechs Monate nach der Rücktritts-Ankündigung von Peter Suter und drei weiteren Verwaltungsräten ist das Führungsgremium des Kantonsspitals Aarau wieder komplett. Der Regierungsrat hat Daniel Lüscher als neuen Spitalpräsidenten gewählt, auch drei neue Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte wurden ernannt.

Der Regierungsrat hat Daniel Lüscher (53) als neuen Spitalpräsidenten gewählt. Bild: zvg

Vor einem halben Jahr verkündeten Präsident Peter Suter, Vizepräsident Felix Schönle sowie Gerold Bolinger und Andreas Faller ihren Rücktritt aus dem Verwaltungsrat des Kantonsspitals Aarau (KSA). Anfang Februar wurden die vier Stellen in einem Inserat gemeinsam ausgeschrieben. Zuvor hatte Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati in einem AZ-Interview gesagt, man brauche sechs Monate, um solche Posten zu besetzen.

Das Auswahlverfahren führte die Firma Innopool AG. Partner dort ist Kurt Aeberhard, der bis letzten Montag den Verwaltungsrat der Psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG) präsidierte. Gegenüber der AZ sagte Aeberhard am 10. Juni auf die Frage, ob die neuen VR-Mitglieder bereits gefunden seien: «Die Suche war erfolgreich und die Regierung wird kommunizieren.»

Dies hat der Regierungsrat am Freitag um 9 Uhr in einer Mitteilung getan. Demnach wird Daniel Lüscher neuer Präsident des KSA-Verwaltungsrats. Armin Suter, Sarah Schläppi sowie Markus Wyss rücken in den Verwaltungsrat nach.

Daniel Lüscher, wohnhaft in Muhen und aufgewachsen im Kanton Aargau, sei gemäss Mitteilung als Direktor der Hirslanden Bern AG mit der Führung von Akutspitälern vertraut. Lüscher war an früheren Stationen unter anderem CEO des Kantonsspitals Obwalden und der Spitäler Schaffhausen. Er sei ein «ausgewiesener Spitalexperte», der über die berufliche Erfahrung verfüge, um die strategische Führungsverantwortung für das KSA zu übernehmen.

Der 52-Jährige hat seine Stelle als Direktor der Hirslanden Bern AG gekündigt und wird sein Amt als Verwaltungsratspräsident des KSA per 1. Juli 2023 antreten. Für eine Übergangszeit bis spätestens Ende November 2023 wird er in einem Teilzeitpensum von maximal 50 Prozent noch gewisse Tätigkeiten für seinen bisherigen Arbeitgeber ausüben.

Die neuen Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte:

Armin Suter (56): Suter ist noch bis Ende August 2023 Finanzchef und stellvertretender CEO des grössten Krankenversicherers der Schweiz (CSS Gruppe). Er bringt gemäss Mitteilung die Führungserfahrung im Finanzwesen eines Grosskonzerns mit.

Armin Suter Bild: zvg

Sarah Schläppi (40): Schläppi besitze als Geschäftsführerin einer Rechtsanwaltskanzlei mit mehreren Standorten ein breites juristisches Fachwissen, heisst es in einer Mitteilung des Kantons. Neben ihrer Tätigkeit als Anwältin sei sie eine erfahrene Verwaltungsrätin im Gesundheitswesen und im öffentlichen Bereich.

Sarah Schläppi Bild: zvg

Markus Wyss (61): Wyss war seit 2016 Verwaltungsrat der PDAG. Als Inhaber und Verwaltungsrat der Privatklinik Wyss AG in Münchenbuchsee (älteste psychiatrische Privatklinik der Schweiz) ist er unternehmerisch tätig. Er kennt das Gesundheitswesen und dessen Akteure im Kanton Aargau gemäss Mitteilung «sehr gut». Mit seinem Leistungsausweis soll er die gesuchten Qualitäten des Profils «Unternehmer» in den KSA-Verwaltungsrat einbringen.

Markus Wyss Bild: zvg

Neuer Verwaltungsratspräsident bei der PDAG

Markus Béchir (54), wohnhaft in Aarau, übernimmt das Verwaltungsratspräsidium der Psychiatrischen Dienste Aargau AG (PDAG) von Kurt Aeberhard, der auf die Generalversammlung hin zurückgetreten ist. Béchir ist bereits seit Ende 2020 Mitglied des PDAG-Verwaltungsrats. Er ist Chefarzt am Zentrum Innere Medizin bei der Hirslanden Klinik Aarau AG und verfügt über einen Executive MBA.

Markus Béchir Bild: zvg

Kerstin von Plessen (56) ist als neue Verwaltungsrätin der PDAG gewählt. Sie ist Direktorin der Psychiatrie und Direktorin der Klinik für Kinder und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie am Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Seit 2017 ist sie Ordentliche Professorin an der Fakultät für Biologie und Medizin der Universität Lausanne.