Fuchs überfahren, Polizei zu spät informiert: Aargauer geht lieber in den Knast als Busse zu zahlen

«Ich hatte keine Chance», erklärt Matthias Baumann, am Steuer sitzend. Er ist mit dem Lokalfernsehsender Tele M1 auf der Ausserortsstrecke zwischen Attelwil und Schöftland unterwegs, auf der er im vergangenen Jahr einen Fuchs überfahren hat. Das Wildtier sei «voll in den PW hinein», sagt Baumann. Am selben Nachmittag habe er sich gegen 16 Uhr bei der Polizei gemeldet. Zu spät, wie sich herausstellen sollte.