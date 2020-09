Früher erlaubt als geplant: Aargauer Apotheker dürfen jetzt impfen – warum sie überrascht sind

Was in den meisten Kantonen bereits Standard ist, wird auch im Aargau möglich. Ab dem 1. Oktober dürfen Apothekerinnen und Apotheker gesunde Erwachsene gegen Grippe, FSME (Zecken) und Starrkrampf impfen. Die Regierung hat die kantonale Verordnung angepasst. Grund dafür ist eine Motion von GLP-Grossrat Dominik Peter, welche der Grosse Rat Ende August 2019 überwiesen hat.

Das Impfen durch Apothekerinnen und Apotheker trage dazu bei, dass sich im Herbst 2020 mehr Personen im Aargau gegen die saisonale Grippe impfen lassen können, schreibt das Gesundheitsdepartement in einer Mitteilung. Eine höhere Durchimpfungsrate führe zu weniger Grippeerkrankten mit Komplikationen und letztlich zu einer Entlastung des Gesundheitswesens. Ausserdem könne durch Impfapotheken einem Hausärztemangel indirekt entgegengewirkt werden.

Das Angebot der Apotheken ersetzt aber nicht jenes der Ärztinnen und Ärzte. Auch dort kann man sich weiterhin impfen lassen. Unter 16-Jährige, Kranke und Schwangere müssen dafür sogar zwingend zum Arzt.

Grippeimpfung ist in Zeiten von Corona noch wichtiger

Der Aargauische Apothekerverband begrüsst den Entscheid, weil die medizinische Grundversorgung im Kanton gestärkt werde. Der Entscheid komme angesichts der Coronakrise genau zur richtigen Zeit. Dass es so schnell geht, hätten die Apothekerinnen aber nicht erwartet. Das Gesundheitsdepartement bestätigt auf Anfrage, es sei ursprünglich geplant gewesen, die Verordnung per Januar 2021 in Kraft zu setzen. Aber weil das Impfen in Apotheken coronabedingt eine noch wichtigere Rolle einnehme, sei die Einführung vorgezogen worden. Der Regierungsrat sei überzeugt, dass die Aargauer Apotheker in kurzer Zeit in der Lage sind, die Anforderungen zu erfüllen und die Impfung der Bevölkerung anbieten zu können. Sofern die Erfahrungen mit dem Impfen in Apotheken positiv sind, kann das Gesundheitsdepartement die Ausweitung des Impfangebots in Apotheken prüfen.

130 Apotheker haben die Ausbildung absolviert

Damit eine Apotheke Impfungen anbieten kann, muss sie verschiedene Voraussetzungen erfüllen: Die Apothekerin muss eine Weiterbildung absolviert haben und ihr Wissen alle zwei Jahre auffrischen – sonst darf der Titel nicht mehr weitergeführt werden. Ausserdem braucht es in der Apotheke einen abgetrennten, nicht einsehbaren Bereich, in dem geimpft werden kann. Dort muss die Möglichkeit bestehen, dass die Person liegen kann. Weiter brauchen die Apotheken eine Notfallausrüstung, ein angemessenes Qualitätssicherungssystem und eine Haftpflichtversicherung, die das spezifische Risiko der Impftätigkeit abdeckt.

Laut Apothekerverband verfügen ungefähr 130 Aargauer Apothekerinnen und Apotheker über die Ausbildung. FDP- Grossrätin und Apothekerin Martina Sigg ist eine von ihnen. Ob dieses Jahr bereits alle diese Apotheken Impfungen anbieten, kann sie nicht sagen. «In einigen Apotheken braucht es möglicherweise zuerst Anpassungen. Zum Beispiel ein separater Bereich mit Liege.»