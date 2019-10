Frontalkollision fordert vier Verletzte ++ Polizei erwischt Spanier mit 1 Kilo Kokain im Auto

Frontalkollision fordert vier Verletzte — Spanier missachtete den Vortritt Am vergangenen Freitag stiessen in Spreitenbach zwei Fahrzeuge zusammen. Dabei haben sich vier Personen leicht verletzt und mussten sich in Spitalpflege begeben. Weitere Details finden Sie hier. Velofahrerin von Auto erfasst — Autofahrerin steht unter Schock Eine 15-jährige Schweizerin wurde am Mittwochmorgen von einem herannahenden Auto erfasst. Die Kantonspolizei klärt nun den Unfallhergang ab. Weitere Details finden Sie hier. Bei Kontrolle auf 1 Kilogramm Kokain gestossen — 40-jähriger Spanier festgenommen Bei einer Kontrolle geriet ein 40-jähriger Spanier in den Fokus der Polizei. Im kontrollierten Auto kam Bargeld sowie 1 Kilogramm Kokain zum Vorschein. Der Tatverdächtige aus der Westschweiz wurde festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Baden hat umgehend eine Untersuchung eingeleitet. Weitere Details finden Sie hier. Zwei Verletzte und hoher Sachschaden nach Brand in Mehrfamilienhaus Am Mittwoch, 30. Oktober 2019, kurz nach 7 Uhr meldete eine Drittperson, wonach ein Haus in Mellikon an der Schulstrasse in Brand stehe. Die eintreffende Feuerwehr konnte sodann den Brand unter Kontrolle bringen und löschen. Beim Gebäude handelt es sich um einen Malerbetrieb, bei welchem im oberen Stock sich zwei Wohnungen befinden. Die Bewohner konnten das Gebäude selbständig verlassen. Zwei Personen mussten mit einer Rauchgasvergiftung ins Spital überführt werden. Zum ausführlichen Bericht über den Brand geht es hier. Beträchtlicher Sachschaden nach Grossbrand bei Weinkeller Riegger AG In der Nacht auf Mittwoch brach auf dem Firmengelände der Weinkeller Riegger AG in Birrhard ein Feuer aus. Feuerwehr und Polizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden dürfte beträchtlich sein. Die ausführliche Polizeimeldung können Sie hier nachlesen. 20-jähriger Neulenker kommt von Strasse ab – Ausweis weg Ein Neulenker kam auf der Staffeleggstrasse talwärts fahrend von der Strasse ab. Der Lenker, ein 20-jähriger Mann sowie sein Mitfahrer blieben unverletzt. Die Polizei klärt nun die Unfallursache ab. Zur kompletten Polizeimeldung geht es hier. In einer Wohnung brach ein Brand aus — verletzt wurde niemand In einer Wohnung entstand nach einem Brandausbruch grosser Sachschaden. Die Wohnung ist wegen nicht mehr bewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Details finden Sie hier. Rüebli-Meer: Traktor kollidiert und verliert orange Ladung In einer Rechtskurve scherte der Anhänger einer Traktorkombination aus worauf dieser mit dem korrekt entgegenkommenden Traktor kollidierte. Der Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag auf der Zürcherstrasse in Oberlunkhofen. Von Arni herkommend fuhr ein Traktor mit Anhänger in Richtung Oberlunkhofen zu schnell in die die Rechtskurve. Der Anhänger scherte daraufhin aus und geriet auf die Gegenfahrbahn. Alles zum Vorfall finden Sie hier. Schlägerei und eine Delle in der Autotür – die Polizei sucht Augenzeugen Auf der Böhlerstrasse zwischen Schöftland und Unterkulm provozierten sich zwei Lenker gegenseitig worauf der vordere mitten auf der Strasse anhielt und den hinter ihm fahrenden Automobilisten zur Rede stellte. Dabei kam es zu gegenseitigen Tätlichkeiten. Ein Tritt des einen Fahrers in die Autotür seines Gegenübers hinterliess eine Delle. Einer der beiden Beteiligten verliess den Ort des Vorfalls. Die Polizei sucht Zeugen. Lesen Sie hier mehr. Nach Selbstunfall: Auto-Fahrer lässt seinen Audi einfach stehen Ein Audi-Fahrer kam auf der Benkenstrasse zwischen Benkerjoch und Küttigen von der Fahrbahn ab. Der Unfallfahrer blieb unverletzt und setzte seinen Weg einfach ohne sein Auto fort. Die Details finden Sie hier. 30-jährige Autolenkerin verursacht heftige Frontalkollision – zwei Verletzte Eine 30-jährige Autolenkerin verursachte im Morgenverkehr eine heftige Frontalkollision. Dabei wurde eine Person schwer und eine Person mittelschwer verletzt. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, 24. Oktober 2019 kurz vor 7 Uhr in Rupperswil auf der Aaretalstrasse. Die 30-jährige Autolenkerin geriet aus noch unbekannten Gründen mit ihrem VW Golf auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zur heftigen Frontalkollision mit einem korrekt entgegenkommenden Auto. Aufgrund von Ausweichmanöver wurde zusätzlich ein drittes Auto beschädigt. Zum vollständigen Polizeibericht geht es hier. Am Steuer eingenickt - Auffahrunfall mit Lastwagen Weil ein 34-jähriger Autofahrer am Steuer eingenickt ist, ist er am Samstagnachmittag auf der Autobahn A2 bei Strengelbach auf einen Lastwagen aufgefahren. Er und ein mitfahrendes fünfjähriges Kind wurden leicht verletzt.

1 / 3 Vollbild prev next

Die Polizei nahm dem Mann den Fahrausweis ab, wie sie am Sonntag mitteilte. Zu dem Unfall kam es bei normaler Fahrt auf der Autobahn. Am Wagen des Unfallverursachers und am gerammten rumänischen Lastwagen entstand Sachschaden für etwa 12'000 Franken. Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt – Rettungshelikopter im Einsatz Ein Jugendlicher zog sich bei einer Kollision schwere Verletzungen zu. Er kam mit seinem Motorrad-Roller zu Fall und prallte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Ein Rettungshelikopter brachte den 16-jährigen Schweizer umgehend ins Spital. Weitere Details finden Sie hier. Feuerwehreinsatz nach Brand in Einfamilienhaus – Sachschaden ist gross Am Samstagmorgen rückten Feuerwehr und Polizei aus, nachdem ein Brandausbruch in einem Kellerraum eines Einfamilienhauses gemeldet wurde. Der Sachschaden ist hoch. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Details finden Sie hier. 29-jähriger Autolenker verursacht in Rheinfelden Unfall mit drei Verletzten Eine Auffahrkollision auf der Baslerstrasse in Rheinfelden forderte drei Leichtverletzte. Ein 29-jähriger VW Fahrer löste die Kollision aus. Der Sachschaden wird auf 50'000 Franken geschätzt. Weitere Details finden Sie hier. 19-jähriger Neulenker rammt mit PS-starkem Auto Leitplanke auf Autobahn A1 – Polizei nimmt ihn fest Ein Neulenker ist in der Freitagnacht auf der Autobahn A1 in Lenzburg in die Leitplanke gefahren. Er blieb unverletzt. Die Polizei nahm ihn vorläufig fest. Am PS-starken Auto und an der Leitplanke entstand Schaden für rund 80'000 Franken. Weitere Details finden Sie hier. Beim Abbiegen mit einem Zug kollidiert — Autofahrer verletzte sich leicht Beim Abbiegen übersah ein Automobilist den herannahenden Zug. Dieser prallte folglich seitlich frontal in das Auto. Es entstand grosser Sachschaden. Weitere Details finden Sie hier. Keine Verletzte bei Brand in einem Mehrfamilienhaus — die Polizei sucht Zeugen Am frühen Samstag morgen brannte in Selzach ein Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr rückte mit einem Grossaufgebot aus. Verletzt wurde niemand. Die Ursache ist noch unklar. Weitere Details finden Sie hier. Auto geriet auf Gegenfahrbahn und kollidiert mit Linienbus Ein in Richtung Aarau fahrendes Auto prallte auf der Tramstrasse in Suhr in einen entgegenkommenden Linienbus. Warum der 73-jährige Italiener aus der Region auf die Gegenfahrbahn geriet, ist noch nicht geklärt. Weitere Details finden Sie hier. Mehrfamilienhaus komplett abgebrannt — verletzt wurde niemand

Am Samstagmorgen brach in einem Mehrfamilienhaus in Stetten ein Feuer aus. Schnell stand das ganze Gebäude in Flammen. Weitere Details finden Sie hier. Unerlaubte Lernfahrt endet mit Unfall — Eritreer muss Lernfahrausweis abgeben Ohne Begleitperson verursachte ein Lernfahrer gestern Nachmittag in Aarau einen Auffahrunfall. Verletzt wurde niemand. Weitere Details finden Sie hier. Rentnerin fährt in Blumenkübel – Polizei stellt fest, dass sie zuvor bereits mit einem Auto kollidierte Auf der Poststrasse in Lenzburg verursachte eine 95- jährige Autolenkerin aus der Region einen Selbstunfall. Der Führerausweis musste sie vor Ort abgeben. Weitere Details finden Sie hier. Betrugsversuch: Mann erschleicht sich 1000 Franken, doch als er mehr will, wartet die Polizei auf ihn Die Kantonspolizei Aargau ermittelt gegen einen mutmasslichen Betrüger, der mehrere Personen mit gefälschten Papieren zur Gewährung eines Darlehens bewogen haben soll. Der 55-Jährige wurde vor wenigen Tagen in flagranti festgenommen. Weitere Details finden Sie hier. Grossbrand im Rathaus: Dach stürzt ein – drei verletzte Feuerwehrleute Bei einem Grossbrand im Rathaus von Satigny (GE) sind drei Feuerwehrleute verletzt worden. Weitere Details finden Sie hier. In Hallenbad eingebrochen und Tresor aufgeschweisst — die Polizei sucht Zeugen In der Nacht auf Montag verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft Zugang zum Schwimmbad und schweisste dort den Tresor auf. Mit dem Deliktsgut verschwand die Täterschaft in unbekannte Richtung. Weitere Details finden Sie hier. Landsgemeinde-Degen gestohlen — die Polizei sucht Zeugen Unbekannte verschafften sich Zugang zum Ausstellungszelt der Gewerbeausstellung in Oftringen. Aus der Ausstellung der Gastregion Appenzell entwendeten sie einen Landsgemeinde-Degen. Weitere Details finden Sie hier. Heftige Kollision im Umfahrungstunnel — Fahrer verletzt sich leicht

Vor dem Aarburger Festungstunnel stiess ein Auto mit einem Reisecar zusammen und wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Dort kam es zur heftigen Kollision mit einem entgegenkommenden Auto. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden. Weitere Details finden Sie hier. Nach Winzerfest: Dreiste Vandalen machen selbst vor Polizeiposten keinen Halt In der Nacht auf Sonntag wurde in Klingnau diverses Eigentum verwüstet. Nach einem Facebook-Aufruf der Regionalpolizei Zurzibiet gingen bereits erste Hinweise zur Täterschaft ein. Weitere Details finden Sie hier. Bus prallt gegen Auto und niemand will Schuld tragen — die Polizei sucht Zeugen Auf einer Kreuzung in Aarau stiessen heute Morgen ein Bus und ein Auto zusammen. Eine Passagierin des Busses wurde verletzt ins Spital gebracht. Beide Fahrer beteuern, bei grüner Ampel gefahren zu sein. Weitere Details finden Sie hier. Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstellenshop — die Polizei sucht Zeugen Am frühen Freitagmorgen betraten zwei unbekannte Personen einen Tankstellenshop und bedrohten die Angestellte. Die Täter mussten jedoch ohne Beute wieder flüchten. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein Weitere Details finden Sie hier. Ohne gültigen Fahrausweis am Steuer – Betrunkener nach Unfall festgenommen Ein Smart-Fahrer kam von der Strasse ab und verursachte einen Selbstunfall in einem Garten. Der Lenker und sein Beifahrer blieben unverletzt. Gegen den 25-Jährigen wurde ein Verfahren eingeleitet. Weitere Details finden Sie hier. Autobrand in Tiefgarage – Keine Verletzten In einer Tiefgarage in Niederrohrdorf geriet am Donnerstagabend ein parkiertes Auto in Brand. Dabei entstand beträchtlicher Schaden. Zwei Hausbewohner hielten die Flammen bis zum Eintreffen der Feuerwehr in Schach. Weitere Details finden Sie hier. Auffahrunfall mit mehreren Autos – vier Personen ins Spital geführt

Ein 56-jähriger Autofahrer löste eine Kollisionen aus, weil er eine stehende Kolonne zu spät erkannte. Vom Auffahrunfall waren vier Autos betroffen, an denen ein Sachschaden von 50'000 Franken entstand. Weitere Details finden Sie hier. Bei Grenzkontrolle auf Crystal Meth gestossen – zwei Personen festgenommen Eine Patrouille der Schweizer Grenzwache stiess am Montag anlässlich einer Kontrolle auf über 1 Kilogramm Methamphetamin. Zwei Personen, beides bulgarische Staatsangehörige ohne Wohnsitz in der Schweiz, wurden festgenommen. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren eröffnet. Weitere Details finden Sie hier. Totalschaden wegen heftiger Frontalkollision – keine Verletzte

In einem Mehrfamilienhaus in Teufenthal brach gestern ein Brand aus. Dieser richtete beträchtlichen Schaden an. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Die Familienmitglieder konnten die Wohnung selbständig verlassen, zogen sich jedoch, beim Versuch den Brand selbständig zu löschen, leichte Brandwunden zu. Hier gehts zum ausführlichen Polizeibericht. Wildzaun durchbrochen: 28-Jährige bei Selbstunfall schwer verletzt Auf der Autobahn A1 bei Suhr fahrend verlor eine 28-jährige Autolenkerin die Herrschaft über ihr Fahrzeug, durchbrach den Wildschutzzaun und kam ausserhalb der Autobahn zum Stillstand. Die Lenkerin verletzte sich dabei schwer. Die ganze Meldung lesen Sie hier. Kölliken, 5. September: Angetrunken verunfallt – Autofahrerin prallte gegen Hydrant Am frühen Donnerstagmorgen kam eine Autofahrerin von der Strasse ab, kollidierte mit einer Stützmauer und prallte gegen einen Hydranten. Die Verunfallte blieb unverletzt – Sie stand unter Einfluss von Alkohol. Weitere Details lesen Sie hier. Rupperswil, 4. September: Zwei Verletzte und 100'000 Franken Schaden nach Auffahrunfall

Im Ausserortsbereich zwischen Rupperswil und Wildegg stiessen am Mittwoch vier Fahrzeuge zusammen. Ein Audi-Lenker aus der Region fuhr in das Heck eines stehenden Autos und stiess so zwei weitere Fahrzeuge zusammen. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Weitere Details lesen Sie hier. Bözberg, 4. September: Unfall unter Alkoholeinfluss: Fahrer muss Führerausweis abgeben Am Mittwochmorgen kam es auf der Bözbergstrecke zu einer Kollision zwischen zwei Autos. Der Alkoholtest der Polizei ergab: Der Autofahrer stand unter Alkoholeinfluss. Er musste seinen Führerausweis vorläufig abgeben. Weitere Details lesen Sie hier. Rheinfelden, 4. September: Senior prallt gegen Geländer – Velofahrer kommt unverletzt davon

Bei einem Selbstunfall prallte ein 75-jähriger Schweizer mit seinem Fahrzeug gegen ein Geländer. Der Fahrer wurde verletzt und musste ins Spital geführt werden. Weitere Details lesen Sie hier. Zofingen AG, 3. September: Autolenker rammt Garagentor – grosser Sachschaden Die Kantonspolizei nahm einem 89-jährigen Autolenker den Führerausweis vorläufig ab, nachdem dieser mit seinem Auto mit einem Garagentor kollidierte. Der Lenker sowie dessen Beifahrerin blieben unverletzt. Weitere Details lesen Sie hier. Aarau AG, 3. September: Im Herzen der Altstadt wütete ein Flammeninferno – Die Feuerwehr konnte eine Katastrophe verhindern

Ein Brand in der Altstadt hat am Dienstagabend Schaden in Millionenhöhe angerichtet. Das Feuer brach im Dachstock einer in Renovation befindlichen Liegenschaft aus und griff auf benachbarte Häuser über. Weitere Details lesen Sie hier. Nesselnbach AG, 2. September: PKW-Fahrer bei Unfall mit LKW eingeklemmt – Reusstalachse war in beide Richtungen gesperrt

Die Reusstalachse war nach einem schweren Verkehrsunfall vorübergehend gesperrt. Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 14 Uhr. Ein PKW-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt, nachdem dieses frontal mit einem Lastwagen kollidiert war. Weitere Details lesen Sie hier. Menziken AG, 2. September: Frau begeht nach Kollision Fahrerflucht – Die Polizei sucht Zeugen Weil eine Autofahrerin den Vortritt missachtete, kollidierten in Menziken zwei Fahrzeuge. Verletzt wurde dabei niemand. Die Unfallverursacherin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Weitere Details lesen Sie hier. Wölflinswil AG, 2. September: Wohnhaus brannte – keine Verletzte, aber mehrere zehntausend Franken Schaden In einer Wohnliegenschaft in Wölflinswil brach am Montagnachmittag ein Brand aus. Personen wurden keine verletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden von mehreren zehntausend Franken. Die Brandursache wird durch die Polizei abgeklärt, möglicherweise lag eine technische Ursache vor. Weitere Details lesen Sie hier. Lengnau, Montag, 2. September: Ein Auto fährt eine E-Bike Fahrerin an und flüchtet – Polizei sucht Zeugen Am Montag am Morgen fuhr eine 63-jährige Schweizerin mit ihrem E-Bike den Kreisverkehrsplatz in Lengnau. Auf Höher der zweiten Ausfahrt sei ein Auto in den Kreisverkehrsplatz eingebogen und habe die Fahrradlenkerin touchiert. Weitere Details lesen Sie hier. Spreitenbach/A1, 29. August: LKW-Chauffeurin (54) schläft am Steuer ein – und kippt mit Anhänger um Eine Lastwagenlenkerin verursachte in Spreitenbach auf der A1 in Richtung Zürich einen Selbstunfall. Mutmasslich war sie am Steuer eingeschlafen. Der Führerausweis wurde ihr abgenommen. Die 54-Jährige war am Mittwoch auf der A1 in Richtung Zürich unterwegs, als sie mit ihrem Lastwagen kontinuierlich nach rechts geriet, bis sie mit der Randleitplanke kollidierte und der Anhänger kippte. Weitere Details lesen Sie hier. Rheinfelden, 29. August: Totalschaden: BMW-Fahrer (24) kommt von Strasse ab und prallt in Zaun der Sportanlagen Schiffacker Ein Autofahrer, der auf der Riburgerstrasse in Richtung Autobahnanschluss unterwegs war, kam von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem BMW gegen eine Umzäunung der Sportanlagen. Die Kantonspolizei nahm ihm den Führerausweis vorläufig ab. Die Riburgerstrasse musste mehrere Stunden für den Verkehr gesperrt werden. Weitere Details lesen Sie hier. Laufenburg, 25. August: Sieben Kilo Pilze beschlagnahmt Zöllner des Hauptzollamts Singen haben am vergangenen Sonntag bei einer Kontrolle am Zollamt Laufenburg in einem Fahrzeug neun Kilogramm Speisepilze festgestellt. Erlaubt sind aber nur zwei – deshalb wurde die Ware beschlagnahmt und die Männer gebüsst. Weitere Details lesen Sie hier.

Wislikofen, 27. August: Pneus im Wald entsorgt

Unbekannte haben in Wislikofen 72 Altpneus im Wald entsorgt. Das teilt die Zurzibieter Regionalpolizei mit. Es sei davon auszugehen, dass ein Lieferwagen zur illegalen Entsorgung verwendet wurde. Die Pneus liegen an der Bahnhofstrasse im Gebiet Belchen. Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise auf Altreifenhändler mit Lager in der Region (Tel. 056 268 68 20). Es ist gemäss Polizei nicht das erste Mal, dass in der Region Fisibach/Kaiserstuhl/Siglistorf Pneus im Wald entsorgt werden. (mwa) Densbüren/Bad Zurzach, 27. August: Zwei Velofahrer schwer verletzt Am Dienstag haben sich im Aargau zwei Velounfälle ereignet. In Densbüren stürzte ein Velofahrer um 15.20 Uhr in ein Bachbord. Er dürfte schwere Verletzungen erlitten haben, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilt. Der 49-Jährige war auf dem Veloweg von Densbüren Richtung Asp unterwegs gewesen, als er auf der Höhe einer Gruppe von Schülern die Kontrolle über sein Velo verloren hatte. Polizeipatrouillen, eine Ambulanzbesatzung und ein Rettungshelikopter rückten zum Unfallort aus. Der Verletzte wurde sogleich ins Spital geflogen. Wenig später, um 16 Uhr, stürzte ein Velofahrer im Zurzibiet. Der 25-Jährige fuhr von Bad Zurzach Richtung Rekingen, als er aus noch ungeklärten Gründen zu Fall kam. Auch er dürfte sich schwer verletzt haben. Ein Rettungshelikopter flog ihn ins Spital. Die Kantonspolizei ermittelt zu den Unfallhergängen. Die zuständigen Staatsanwaltschaften ordneten bei den Verunfallten Blut- und Urinentnahmen an. (mwa) Busslingen, 27. August: Töff-Fahrer kollidiert beim Überholen mit abbiegendem Traktor In Busslingen ist es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Traktor fuhr auf der Hauptstrasse von Künten Richtung Busslingen. Als er nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, setzte ein Töff-Fahrer zum Überholen an. Der 33-Jährige kollidierte mit dem Anbaugerät des Traktors. Dabei wurde er am Fuss verletzt, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilt. Er begab sich ins Spital. Die Polizei klärt den Unfallhergang ab. Sie sucht Zeugen (Tel. 062 886 88 88). (mwa) Leibstadt/Suhr, 24./25. August: 8 Töff- und Autolenker müssen das Billett wegen Tempoüberschreitung abgeben Bei zwei Geschwindigkeitskontrollen waren acht Fahrzeuglenker so schnell unterwegs, dass die Polizei ihnen den Führerausweis auf der Stelle abnahm. Anstatt sich an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h zu halten, fuhr ein 50-jähriger Schweizer mit seinem Motorrad in Leibstadt mit 142 km/h. Die Kantonspolizei hielt den Lenker sofort an und verzeigte ihn. Da die Messtoleranz bei 4 km/h liegt, kommt der Raserartikel laut Aline Rey, Mediensprecherin der Kantonspolizei, nicht zum Zug. Mehr lesen Sie hier. (kca) Küttigen, 24. August: Seitenwagen-Fahrer verunfallt beim Benkerjoch

1 / 3 Vollbild prev next

Ein Seitenwagen-Gespann verunfallte zwischen dem Benkerjoch und Küttigen. Drei Personen mussten verletzt ins Spital gebracht werden. Die Kantonspolizei klärt ab, wie es zum Unfall gekommen ist. Das Fahrzeug ist nur für zwei Personen zugelassen. Mehr lesen Sie hier. Dottikon, 23. August: Zwei Autos kollidieren nach einem Bremsmanöver. Es entsteht grosser Sachschaden

Im Ausserortsbereich zwischen Dottikon und Othmarsingen stiessen am Freitag zwei Fahrzeuge zusammen. Eine BMW-Lenkerin aus der Region fuhr in das Heck eines abbremsenden Autos. Eine Frau wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt zirka 25'000 Franken. Mehr lesen Sie hier. Schöftland, 22. August: Ausbremsmanöver verursacht Unfall – Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Autofahrer überholte am Donnerstag auf der Suhrentalstrasse ein Auto und bremste dieses aus. Dadurch verursachte er einen Auffahrunfall. Verletzt wurde niemand. Nun sucht die Kantonspolizei Aargau Zeugen. Mehr lesen Sie hier. Eiken, 22. August: Fahrerin nickt ein und rammt stehendes Auto

Eine 59-jährige Automobilistin dürfte am Donnerstag infolge Übermüdung zu weit nach links geraten sein. In der Folge prallte sie gegen ein stillstehendes Fahrzeug. Mehr dazu lesen Sie hier. Rupperswil, 21: August: Ein Autolenker verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in einen Baum

Auf einer Nebenstrecke verlor ein Autofahrer die Herrschaft über seinen Sportwagen und prallte gegen einen Baum. Er kam mit leichten Verletzungen davon. Das Auto jedoch ist ein Totalabschreiber. Mehr dazu lesen Sie hier. Wohlenschwil, 19. August: Betrunkene Lieferwagenfahrerin rammt Inselschutzpfosten – Führerausweis weg Stark alkoholisiert war am Montag im Aargau eine 51-jährige deutsche Lieferwagenlenkerin unterwegs. Eine beweissichere Atem-Alkoholmessung der Polizei ergab einen Wert von über 1,3 mg/l. Das sind über 2,6 Promille. Mehr dazu lesen Sie hier. Kölliken/A1, 19. August: Land Rover rammt Heck eines Sattelmotorfahrzeugs – Polizei sucht Zeugen Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem Sattelmotorfahrzeug auf der A1 bei Kölliken entstand am Montagabend beträchtlicher Sachschaden. Personen wurden keine verletzt. Mehr dazu lesen Sie hier. Brugg, 17. August: Nach brutalem Angriff auf Tochter (4): Iraker sitzt in Haft – er ist bereits vorbestraft

Der Mann, der am Samstag in Brugg seine vierjährige Tochter schwer verletzte, befindet sich in Haft, wie Fiona Strebel, Mediensprecherin der Aargauer Staatsanwaltschaft, auf Anfrage bestätigt. Gegen den Beschuldigten sei ein Verfahren wegen versuchten Mordes eröffnet worden. Die Staatsanwaltschaft hat beim Zwangsmassnahmengericht eine dreimonatige Untersuchungshaft beantragt. Mehr dazu lesen Sie hier. Merenschwand, 19. August: Die Brandserie ist geklärt: Die zwei verhafteten Feuerteufel gestehen die Taten

Die Kantonspolizei Aargau hat zwei Personen verhaftet, die im Verdacht standen, für mehrere Brände verantwortlich zu sein. Die beiden haben nun gestanden, wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Es handelt sich um einen 22-jährigen Mann und eine 17-jährige Frau. Mehr dazu lesen Sie hier.

Der Lieferwagen hält am Fussgängerstreifen – die Lernfahrerin übersieht es und fährt ihm ins Heck Eine junge Frau prallte am Morgen mit dem Auto ins Heck eines Lieferwagens, der an einem Fussgängerstreifen in Unterkulm angehalten hatte. Zwei Insassen des Autos mussten zur Kontrolle ins Spital gebracht werden. Mehr dazu lesen Sie hier. Aarau, Sonntag, 18. August: Polizei hält zwischen Aarau-West und Aarau-Ost zwei fahrunfähige Lenker an Ein 55-jähriger Schweizer kollidierte mit der Leitplanke, da er übermüdet gewesen sein soll. Ein 40-jähriger Schweizer stand unter Alkoholeinfluss. Die Kantonspolizei nahm den zwei Automobilisten den Führerausweis vorläufig ab. Mehr dazu lesen Sie hier. Spreitenbach, Sonntag, 18. August: Seat und Audi auf Kreuzung zusammengekracht – Beifahrerin erleidet Hirnerschütterung Auf einer Kreuzung in Spreitenbach sind am späten Sonntagabend zwei Autos zusammengestossen. Die Polizei geht davon aus, dass die am Unfall beteiligte 41-jährige Lenkerin das Rotlicht missachtete. Mehr dazu lesen Sie hier. Lenzburg/Mellingen/A1, 17. August: Autolenker provozieren und bedrängen sich – Zivilpolizist kann Eskalation gerade noch verhindern Zwei Automobilisten provozierten und bedrängten sich auf der A1 und begingen dabei etliche grobe Verkehrsdelikte. Die Polizei nahm die beiden jungen Männer später fest. Die Staatsanwaltschaft hat gegen beide eine Untersuchung eröffnet. Einem Kantonspolizisten, der privat unterwegs war, fielen der graue BMW X5 und der schwarze VW Tiguan auf der A1 bei Lenzburg erstmals auf. Der Polizist beobachtete dann, wie sich die beiden Lenker in Richtung Zürich fahrend gegenseitig provozierten. Dies äusserte sich dadurch, dass diese sich abdrängten, ausbremsten und rechts überholten. Zur kompletten Polizeimeldung geht es hier. Fislisbach, 17. August: Betrunken und auf Drogen: 28-Jähriger schläft am Steuer ein und verursacht Unfall

Betrunken und mutmasslich unter Drogeneinfluss geriet ein Automobilist am Samstagmorgen in Fislisbach auf die Gegenfahrbahn und verursachte dort eine heftige Frontalkollision. Verletzt wurde niemand. Der Unfall ereignete sich auf der Badenerstrasse in Fislisbach. In einem VW Polo fuhr der 28-jährige Schweizer in allgemeiner Richtung Mellingen durch das Dorf. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn und stiess dort heftig mit einem entgegenkommenden Opel zusammen. Den ganzen Artikel dazu lesen Sie hier. Brittnau, 16. August: Linienbus kollidiert mit 93-jähriger Fussgängerin – die wird verletzt ins Spital gebracht Am Freitagmittag kollidierte ein Linienbus mit einer Fussgängerin. Die 93-jährige Fussgängerin stürzte dabei und zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag kurz nach 11 Uhr in Brittnau auf der Dorfstrasse. Der Linienbus touchierte die Fussgängerin als dieser von der Bushaltestelle in die Hauptrasse einschwenken wollte, wie die Kantonspolizei mitteilt. Dabei stürzte die 93-jährige Fussgängerin und zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Sie wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Der Buschauffeur wurde angezeigt. Neuenhof/A1, 16. August: 65-Jähriger übersieht Reisecar beim Spurwechsel – und streift zwei Autos Ein 65-jähriger Autofahrer verursachte am Donnerstagabend während eines Spurwechsels einen Verkehrsunfall. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag kurz vor 22 Uhr auf der A1 bei Neuenhof. Im stockenden Verkehr wechselte ein 65-jähriger Autofahrer die Spur und übersah dabei den korrekt fahrenden Reisecar. Er kollidierte seitlich mit dem Reisebus. Der Aufprall war so heftig, dass das Auto zwischen zwei anderen Autos hindurch schlitterte, welche dabei ebenfalls beschädigt wurden. Dies teilt die Kantonspolizei Aargau am Freitagmorgen mit. Beim Unfall verletzten sich zwei Personen leicht und wurden mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Der Sachschaden kann nicht beziffert werden. Merenschwand, 16. August: Feuerwehr verhindert Grossbrand in Kistenfabrik – vieles deutet auf vorsätzliche Tat hin

Bei einer Kistenfabrik in Merenschwand brach in der Nacht auf Freitag kurz nach Mitternacht ein Brand aus. Dank Brandschutz und raschem Eingreifen der Feuerwehr blieb dieser ohne grössere Folgen. Die Kantonspolizei ermittelt wegen Brandstiftung. Die Brandmeldeanlage löste am Freitag, um 0.30 Uhr die Sprinkleranlage aus. Betroffen war die Kistenfabrik an der Zürichstrasse in Merenschwand sowie ein Gartenbaubetrieb, dessen Halle auf dem frei zugänglichen Betriebsgelände steht. Mehr dazu lesen Sie hier. Erlinsbach, 15. August: Brand einer Imbissbude: Beim Stauwehr ging ein Traum in Flammen auf Beim Brand von Dienstagabend beim Schönenwerder Stauwehr ging nicht nur ihr Geschäft in Flammen auf, sondern auch ihr Traum: In ihrer Imbiss-Bude fühlte sich Dima Mousa glücklich. Dima Mousa aus Hunzenschwil hat vor zwei Jahren an der Aare beim Schönenwerder Stauwehr einen Imbiss eröffnet. Sie war glücklich – es lief gut. Glücklich waren auch ihre Gäste. Für viele hatte die improvisierte Gartenwirtschaft Kultcharakter. Für Spaziergänger, Sandbank-Sünneler und Kanal-Schwimmer. Aus der Traum. Mehr dazu lesen Sie hier. Suhr, 15. August: 41-jähriger Lernfahrer verursacht Unfall und «flüchtet aus Angst» Ein 41-jähriger Lernfahrer aus Syrien verursachte am Mittwochnachmittag einen Verkehrsunfall und flüchtete im Anschluss ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Mittwoch kurz nach 14 Uhr meldete eine Verkehrsteilnehmerin, dass sie soeben in Suhr, auf der Tramstrasse einen Verkehrsunfall erlitten habe. Der Verursacher sei, ohne sich um den Schaden zu kümmern, weggefahren. Dies teilt die Kantonspolizei am Donnerstagmorgen mit. Mehr dazu lesen Sie hier. Spreitenbach, 13. August: Brand auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses Am Dienstagnachmittag brach auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses ein Feuer aus (die AZ berichtete). Dieser verwüstete die Wohnung und richtete grossen Schaden an.

Mehr dazu lesen Sie hier. Selbstunfall in Birrwil: 22-jähriger Fahrer an seinen Verletzungen erlegen Der junge Mann war am Samstagabend von der Fahrbahn abgekommen und aus seinem Auto geschleudert worden (die AZ berichtete). Am Mittwoch teilt die Polizei mit, dass der junge Mann im Spital an seinen Verletzungen verstorben ist.

1 / 3 Vollbild prev next

Mehr dazu lesen Sie hier. Staffelbach, 13. August: Mann zeigt sein Geschlechtsteil minderjährigen Mädchen Ein Mann entblösste sich am Montag, als zwei 13-jährige Mädchen mit dem Fahrrad vorbeifuhren. Die Polizei konnte rasch reagieren und einen Tatverdächtigen verhaften. Mehr dazu lesen Sie hier. Wettingen, 11. August: Polizei stoppt 15 berauschte Lenker nach Street Parade Die Kantonspolizei Aargau und die Regionalpolizei Wettingen-Limmattal haben am Sonntagabend nach der Street Parade Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei hielten die Einsatzkräfte insgesamt 450 Fahrzeuge an, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilt. Bei 15 Lenkerinnen und Lenker bestand der Verdacht auf Drogeneinfluss, weshalb die zuständige Staatsanwaltschaft eine Blut- und Urinprobe anordnete. 14 Personen waren zudem alkoholisiert.

Mehr lesen Sie hier. Baden, 4. August: Chef-Zugbegleiter (†54) wird in Baden in Tür eingeklemmt und stirbt Bei einem tragischen Arbeitsunfall ist in der Nacht auf Sonntag bei der Zugabfertigung eines Interregios in Baden ein 54-jähriger Chef-Zugbegleiter tödlich verletzt worden. Der genaue Unfallhergang wird untersucht. Der Chef-Zugbegleiter wurde in der Nacht auf Sonntag bei der Abfertigung eines Interregios offenbar in der Zugtür eingeklemmt und mitgeschleift. Das berichtet «20 Minuten». Gemäss eines Vorberichts der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) ereignete sich der Unfall rund zehn Minuten nach Mitternacht. Die Abfahrt des Zuges nach Zürich war für 00.08 Uhr geplant. Mehr lesen Sie hier. Rheinfelden, 8. August: 19-Jähriger auf Fussgängerstreifen von Auto erfasst und weggeschleudert Am Mittwochabend stiess ein Auto mit einem Fussgänger zusammen, der die Fahrbahn überquerte. Der 19-Jährige wurde mittelschwer verletzt. Der genaue Unfallhergang ist unklar, weshalb die Polizei Augenzeugen sucht. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, kurz nach 22 Uhr, auf der Zürcherstrasse in Rheinfelden. In einem blauen VW Polo fuhr ein 47-jähriger Mann vom Zentrum her stadtauswärts. Im Bereich eines der dortigen Fussgängerstreifen fuhr er den 19-jährigen Fussgänger an, der die Zürcherstrasse überquerte. Dieser wurde vom Auto erfasst und weggeschleudert. Mehr lesen Sie hier. Densbüren, 8. August: Schleuderunfall wegen Nässe Auf der nassen Fahrbahn kam ein Fahrzeuglenker mit seinem Auto ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch kurz vor 13 Uhr. Der 34-jährige Fahrzeuglenker kam auf der nassen Staffeleggstrasse in Densbüren ins Schleudern, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem korrekt entgegenkommenden Auto. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, geriet er im Anschluss links von der Strasse ab und rollte einige Meter die Böschung hinunter. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in der Höhe von 5000 Franken. Rheinfelden, 7. August: Auto überschlug sich mit Mutter und 4-jähriger Tochter – kurz vor der Schulanlage Engerfeld Eine Autofahrerin verursachte am Morgen einen Selbstunfall. Sie zog sich leichte Verletzungen zu. Ihre Tochter musste durch zur Kontrolle ins Spital. Die Polizei nahm der Autofahrerin den Führerausweis vorläufig ab. Am Mittwochmorgen um 09.15 Uhr fuhr eine 30-jährige Sri Lankerin mit ihrem Auto in Rheinfelden auf der Riburgerstrasse in Richtung Kohlplatzkreuzung. Kurz vor der Einfahrt zur Schul-/Sportanlage Engerfeld kam die Autofahrerin aus dem Bezirk Aarau von der Strasse ab und kollidierte mit einem Stein. Daraufhin überschlug sich ihr Jaguar. Mehr lesen Sie hier. Laufenburg, 7. August: 22-Jähriger schläft am Lenkrad ein: Streifkollision mit LKW Ein junger Autofahrer geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit einem LKW. Nach eigenen Angaben sei er am Steuer eingeschlafen. Der Führerausweis wurde ihm abgenommen. In seinem Ford Fiesta war ein 22-jährige Schweizer am Mittwoch gegen 06.30 Uhr in Laufenburg auf der Baslerstrasse unterwegs, als er nach eigenen angaben kurz eingeschlafen sei. Während der Fahrt in Richtung Autobahnanschluss Eiken sei er kontinuierlich auf die Gegenfahrbahn geraten und schlussendlich seitlich mit dem korrekt entgegenkommenden Lastwagen kollidiert. Mehr lesen Sie hier. Kanton, 6. August: «Plötzlich hat es einen riesigen Klapf gegeben» - Folgen des Gewitters im Aargau Das Gewitter hat die Einsatzkräfte im Aargau am Dienstag auf Trab gehalten. Auf Anfrage teilt die Kantonspolizei Aargau mit, dass im Laufe des Tages mehrere Meldungen über Verkehrsunfälle wegen Aquaplanings und überflutete Keller eingegangen seien. Auch ein Blitzeinschlag in ein Einfamilienhaus wurde gemeldet. Mehr lesen Sie hier. Oberentfelden, 6. August: Opel prallt gegen Strassenlampe, weil er Mercedes ausweichen muss – dessen Lenker fährt unbeirrt davon Weil ein Mercedes zu weit links fuhr, musste ein entgegenkommender Fordfahrer ausweichen. Als Folge davon prallte dessen Wagen gegen eine Strassenlampe. Der Lenker des anderen Autos fuhr unbeirrt davon und wird gesucht. Mehr lesen Sie hier. Buchs, 5. August: Brandsatz im Hauseingang: Jetzt wurde ein 24-jähriger Mann festgenommen Im Fall des am Samstagabend gelegten Brandsatzes in Buchs führten die Ermittlungen der Kantonspolizei zu einem 24-jährigen Schweizer aus der Region. (mon) Mehr lesen Sie hier. Zetzwil, 5. August: Schussabgabge geklärt: 20-Jähriger hatte mit Ordonanzwaffe in die Dunkelheit geschossen Die Herkunft des Projektils, das in einer Hausfassade in Zetzwil einschlug, ist geklärt. Mehrere Personen hatten im Zusammenhang mit der Bundesfeier mit einer Pistole ungezielte Schüsse abgefeuert. (mon) Mehr lesen Sie hier. Moosleerau, 4. August: Vier Schnellfahrer gestoppt: Ein Raser war mit 147km/h unterwegs Die Aargauer Kantonspolizei stoppte am Sonntag bei einer Geschwindigkeitskontrolle vier Schnellfahrer, die im Ausserortsbereich deutlich zu schnell unterwegs waren. (mon) Mehr lesen Sie hier. Kaisten, 4. August: Audi-Fahrerin muss nach Selbstunfall ins Spital gebracht werden Eine Automobilistin kam am Sonntag bei Kaisten von der Strasse ab, touchierte einen Baum und geriet eine Böschung hinunter. Die 36-jährige Schweizerin wurde verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Das Fahrzeug erlitt Totalschaden. Mehr lesen Sie hier. Küttigen, 1. August: Polizei erwischt Raser ausserorts Die Aargauer Kantonspolizei hat am Nationalfeiertag in Küttigen ausserorts eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Am schnellsten fuhr ein Töff-Fahrer, der mit 140 km/h anstatt der erlaubten 80 km/h unterwegs war. Die Polizei stoppte den 46-jährigen Schweizer und nahm ihm den Führerausweis ab. Gleich erging es einem 27-jährigen Italiener, der mit seinem Motorrad 130 km/h schnell fuhr und einem 22-jährigen Türken, der mit seinem Auto mit 121 km/h erfasst wurde. Fünf Verkehrsteilnehmer, die zwischen 114 und 119 km/h schnell unterwegs waren, durften weiterfahren. Sie müssen mit dem nachträglichen Entzug des Führerausweises rechnen. (mwa) Brugg, 1. August: Küchenbrand richtet grossen Schaden an Ein Mieter hat in Brugg am 1. August vergessen, die Herdplatte in seiner Küche auszuschalten. Das führte um 23 Uhr zu einem Feuer und dichtem Qualm, der sich im ganzen Haus an der Storchengasse ausbreitete. Der 54-Jährige Mieter löschte den Brand, bevor die alarmierte Feuerwehr eintraf. Er zog sich eine Rauchvergiftung und Verletzungen an der Hand zu, wie die Aargauer Kantonspolizei schreibt. Eine Ambulanz brachte den Mann ins Spital. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere zehntausend Franken. (mwa) Aargau, 1. August: Mehrere Brände wegen Feuerwerks – ein Mann von Böller im Gesicht verletzt Bei der Aargauer Notrufzentrale gingen im Zusammenhang mit dem Nationalfeiertag insgesamt rund 20 Brandmeldungen ein. Etliche davon entpuppten sich rasch als normale Höhenfeuer, teilt die Kantonspolizei am Freitagmorgen mit. Einen ersten Feuerwehreinsatz löste hingegen gegen 19 Uhr eine verirrte Rakete auf einem Stoppelfeld in Stilli aus. Dort brannte eine Fläche von rund 100 Quadratmetern, bevor die Feuerwehr die weitere Ausbreitung abwenden konnte. In einem Fahrradunterstand bei einer Mehrfamilienhaussiedlung in Buchs brach ebenfalls ein Brand aus. Die um 0.20 Uhr alarmierte Feuerwehr konnte diesen in der Folge rasch löschen. Das Feuer zerstörte den Unterstand und zwei darunter eingestellte Motorräder. Der Schaden ist beträchtlich, kann aber noch nicht beziffert Als Brandursache steht Unfug im Vordergrund. Die Täter sind bislang unbekannt. Beim unsachgemässen Abbrennen von Böllern erlitt ein Mann am späten Abend in Fislisbach Verletzungen im Gesicht. Eine Ambulanz brachte ihn ins Spital. Ein zweiter klagte über Hörbeschwerden und liess sich selber im Spital untersuchen. Im übrigen verzeichnete die Notrufzentrale vor allem in der zweiten Nachthälfte etliche Anrufe wegen Ruhestörung. Meist war es nicht in erster Linie Feuerwerk, sondern eher Partylärm und dergleichen, welche bei Anwohnern für Unmut sorgte. (edi) Koblenz, 1. August: Einkaufstouristen stehen am Grenzübergang 5 Kilometer im Stau Es ist ein gewohntes Bild: An Wochenenden und Feiertagen kommt es am Grenzübergang Koblenz regelmässig zu Stau. Auch am 1. August brauchten Einkaufstouristen viel Geduld, um nach Deutschland zu gelangen. Die Blechkolonne wuchs zeitweise auf rund fünf Kilometer Länge an. Sie reichte am frühen Nachmittag bis auf die Umfahrungsstrasse bei Klingnau und Döttingen. Der Zeitverlust betrug laut der Verkehrsinformation von Viasuisse bis zu zwei Stunden. (pz/mwa) Wettingen, 30. Juli: Polizei sucht mit Bildern der Überwachungskamera nach flüchtigem Räuber Der kürzlich verübte Raubüberfall auf einen Tankstellenshop in Wettingen ist nach wie vor ungeklärt. Zur Ermittlung der Täterschaft wird eine Belohnung ausgesetzt. Zudem verbreitet die Polizei Fotos der Überwachungskameras. Mehr lesen Sie hier.

1 / 4 Vollbild prev next

Endingen, 29. Juli: Auto kollidiert mit Baum, die Lenkerin verletzt sich schwer Eine 52-jährige Automobilistin kam am Montag zwischen Endingen und Tegerfelden von der Strasse ab. Nach einer heftigen Kollision mit einem Baum überschlug sich der Wagen. Ein Rettungshelikopter flog die Frau schwer verletzt ins Spital. Mehr lesen Sie hier.

1 / 4 Vollbild prev next

Mülligen, 28. Juli: 47-jähriger Lernfahrer kollidiert bei Selbstunfall auf der A1 mit Leitplanke Am Sonntagabend verunfallte ein Automobilist auf seiner Lernfahrt auf der nassen Fahrbahn und kollidierte mit einer Abschrankung. Mehr lesen Sie hier.