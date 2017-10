In einer Woche sitzt Irène Kälin noch im Grossen Rat in Aarau, in einem Monat nimmt sie schon an der Wintersession des Nationalrats in Bern teil. Die 30-jährige Grünen-Politikerin hätte nicht mit diesem Verlauf ihrer Politkarriere gerechnet, fühlt sich aber bereit für Bundesbern.

Frau Kälin, Sie rutschen für Jonas Fricker in den Nationalrat nach – finden Sie es richtig, dass er zurückgetreten ist?

Irène Kälin: Jonas selber hat in seinem Rücktrittschreiben geschrieben, dass es dieses starke Zeichen in einer Zeit, in welcher menschenverachtende Politik wieder salonfähig ist, braucht. Das ist in meinen Augen sehr konsequent und verdient meinen Respekt.

War für Sie immer klar, dass Sie das Amt als Nationalrätin annehmen?

Ich hatte mir diese Frage vor dem Rücktritt von Jonas Fricker nie gestellt. Aufgrund seines Alters bin ich davon ausgegangen, dass er wohl zwei oder drei Legislaturen im Nationalrat machen würde. Deshalb habe ich mich für die nächsten Jahre nicht als Nationalrätin gesehen.

Wer nachrutscht, war nicht erste Wahl, auf diese Weise einen Sitz zu gewinnen, hat einen Beigeschmack.

Das sehe ich nicht so, gerade in kleinen Parteien ist Nachrutschen üblich. Meist ist es ja nicht so, dass jemand wegen einer unhaltbaren Äusserung oder aus ähnlichen Gründen zurücktritt. Häufiger kommt es vor, dass ein Politiker vor Ende der Legislatur sein Amt zur Verfügung stellt, damit die Nachfolgerin Zeit hat, sich zu profilieren und als Bisherige antreten kann.

Wie haben Sie eigentlich von Jonas Frickers umstrittenem Vergleich im Nationalrat erfahren?

Ich habe von Daniel Hölzle (Präsident der Aargauer Grünen, die Redaktion) eine Whatsapp-Nachricht erhalten. Er schrieb, dass Jonas wohl etwas Dummes gesagt habe. Ich war gerade in der Uni-Bibliothek, weil ich an meiner Masterarbeit bin, und war dann für ein paar Stunden offline. Als ich nachher auf mein Handy schaute, habe ich realisiert, dass Jonas einen inakzeptablen Vergleich angestellt hatte.