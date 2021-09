Schwester (26) und Bruder (25) tot in einer Wohnung aufgefunden — die Todesursache ist nach wie vor unklar

Ein Geschwisterpaar im Alter von 25 und 26 Jahren ist am Dienstagmorgen tot in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Frick gefunden worden. Es kam zu einem Grosseinsatz der Polizei. Die Umstände sind weiterhin unklar.