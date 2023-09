Frick Bundesgericht bestätigt Urteil: Ex-VR-Präsident der ASE Investment muss in den Knast Das Bundesgericht hat im Betrugsfall der Fricktaler ASE Investment AG das Urteil des Obergerichts bestätigt. Der ehemalige Präsident des Verwaltungsrates muss für viereinhalb Jahre ins Gefängnis.

170 Millionen Franken: Das ist die Schadenssumme beim Betrugsfall der ASE Investment aus Frick. Bild: Keystone

2000 Kunden sind im ASE-Betrugsfall um 170 Millionen Franken geschädigt worden. Das Aargauer Obergericht hatte dafür den Ex-Verwaltungsratspräsidenten zu 54 Monaten Haft verurteilt. Dagegen hatte der Mann aber Beschwerde erhoben. Die Strafmilderungsgründe seien vom Obergericht nicht ausreichend berücksichtigt worden. 44 Monate hätten seiner Meinung nach als Strafe gereicht.

Nun hat sich das Bundesgericht mit dem Fall beschäftigt und das Urteil des Obergerichts bestätigt. Es bleibt bei der Strafe von 54 Monaten Haft und einer staatlichen Ersatzforderung von über 3,7 Millionen Franken wegen mehrfacher qualifizierter ungetreuer Geschäftsbesorgung, mehrfacher Geldwäscherei in Mittäterschaft und Misswirtschaft.

Schon vor zwei Jahren hatte das Obergericht in seinem zweiten Urteil zum Fall die Strafe beinahe verdoppelt. Mit dem ersten Urteil des Obergerichts war der Staatsanwalt nicht zufrieden gewesen. Er gelangte deshalb an das Bundesgericht, das die Beschwerde guthiess und den Fall zur Neubeurteilung an das Obergericht zurückwies.

Basler Kantonalbank erstattete im April 2012 Anzeige

Die ASE – ein Kürzel für «Anlage, Sicherheit, Ertrag» – war eine Vermögensverwalterin und bot ihren Kunden Devisenhandel in unterschiedlichen Produkten an. Im Lauf der Zeit kam es zu diversen massiven Unregelmässigkeiten. Insbesondere geht es darum, dass die bei der Anlagetätigkeit seit spätestens Januar 2006 erlittenen Verluste verheimlicht und den Anlegern fiktive Gewinne vorgetäuscht wurden.

Das Strafverfahren wurde aufgrund einer Strafanzeige der Basler Kantonalbank im April 2012 eröffnet. Hintergrund waren Bankauszüge, die gegenüber den Kunden falsche Guthaben auswiesen. Im Juni 2012 wurde über die ASE der Konkurs eröffnet und im Januar 2014 mangels Aktiven eingestellt. (fan/twe)