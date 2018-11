«Unsere Petition ist jetzt erst recht nötig»

Die Nationalräte Thierry Burkart (FDP) und Cédric Wermuth (SP) setzen sich in einem überparteilichen Komitee für eine Verbesserung des Bahnausbauschrittes 2035 ein. Burkart nimmt die jetzt erreichten Verbesserungen wie Viertelstundentakte zur Kenntnis, ist insgesamt aber enttäuscht: «Die Botschaft des Bundesrates zeigt, dass ich auch in der Verkehrskommission weiter kämpfen muss. Dabei wird uns helfen, wenn möglichst viele unsere Petition Bahnanschluss Mittelland unterschreiben. Die ist jetzt erst recht nötig.» Das unterstreicht auch Cédric Wermuth in einer ersten Einschätzung. Immerhin hätten die Proteste gegen die Pläne des Bundes-

rates schon etwas genützt. Am Ruf nach der Neubaustrecke hält er fest: «Es gilt zu verhindern, dass der Aargau abgehängt wird. Jetzt beginnt der Kampf im Parlament.» (MKU)