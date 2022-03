Freizeit Nach Corona-Pause: Auch 22 Aargauer Pfadis können wieder einen Schnuppertag organisieren Schweizweit findet am kommenden Sonntag der Schnuppertag bei den Pfadis statt. Auch im Aargau lädt der kantonale Verband zum Entdecken ein. Im Aargau ist dies an über 20 Orten möglich.

Die Aargauer Pfadis können wieder Schnuppertage für Kinder und Jugendliche anbieten. Reto Martin

Pfadi ist vielen Menschen ein Begriff. Er steht für Spiel, Spass und Abenteuer in der Natur, gemeinsam mit Gleichaltrigen. Die Pfadi bietet für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 5 und 16 Jahren eigentlich alles, was das Herz so begehrt.

Jedes Jahr werden auch Schnuppertage angeboten, an denen die verschiedenen Angebote vorgestellt werden. Im Jahr 2020 fiel der nationale Entdeckungstag allerdings wegen Corona ins Wasser, im vergangenen Jahr führte der Aargau ihn an einem Ausweichdatum durch.

Nun ist der Betrieb wieder regulär. Am Sonntag, 19. März können Interessierte in 22 lokalen Gruppen der Pfadi Aargau im Rahmen des schweizweiten Pfadi Schnuppertags herausfinden, ob die Pfadi ein geeignetes Hobby für sie wäre. Willkommen sind alle Kinder ab 5 Jahren.

Das Programm ist dabei von Gruppe zu Gruppe verschieden. «Pfaditypische» Aktivitäten werden natürlich nicht fehlen: Am knisternden Lagerfeuer Schlangenbrot bräteln, den Nervenkitzel beim Überqueren einer wackeligen Seilbrücke spüren, auf Schatzsuche gehen oder unter dem schützenden Gemeinschaftszelt («Sarasani») gemeinsam basteln. Dies alles inmitten der Natur und gemeinsam mit Gleichaltrigen. (cri)