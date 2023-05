Freiwilligenarbeit 138'217 Stunden Einsatz und 2'829'260 gefahrene Kilometer: Ein gutes 2022 für das Rote Kreuz Aargau Das SRK Kanton Aargau hat auch 2022 einen grossen Beitrag für das gesellschaftliche Wohl der Aargauer Bevölkerung geleistet. Tausende Helferinnen und Helfer waren unermüdlich im Einsatz. Die Dienste der Institution wurden rege in Anspruch genommen.

Das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) Aargau freut sich über ein erfolgreiches Jahr 2022. Die 1017 freiwillige Helfer leisteten insgesamt 138'217 Stunden Arbeit. Das sind 2989 Stunden und 17 Freiwillige mehr als 2021. Die Dienste des SRK Kanton Aargau wurden letztes Jahr auch rege in Anspruch genommen. So wurden etwa bei der Aktion «2x Weihnachten» 12'660 Kilogramm Geschenke an insgesamt 5000 Menschen in Not verteilt. Auch hier erfreut sich die Gesellschaft über einen Zuwachs von 1460 Kilogramm und 600 erreichter Personen.

1290 Freiwillige unterstützten den Besuch- und Begleitdienst des SRK Aargau und halfen so 71 Menschen, die ihr soziales Netzwerk erweitern wollten oder in ihrer Freizeit eine Begleitung wünschten. 2021 waren es 1412 Freiwillige. Im Vergleich zum Vorjahr nahmen aber 12 Personen weniger den Dienst in Anspruch.

Der Begleit- und Fahrdienst hilft Menschen in ihrem Alltag ihre soziale Kontakte zu pflegen. Symbolbild:

Marion Wannemacher

Der Rotkreuz-Fahrdienst wurde ebenfalls stark genutzt. Beachtliche 144'117 Fahrten und 2'829'260 Kilometer wurden 2022 zurückgelegt. 7956 Personen machten von diesen Dienst Gebrauch. Auch hier gab es kleinen Zuwachs: 2022 wurde 123'564 Kilometer mehr gefahren und auch bei den Fahrten gab es eine Zunahme von 809 gefahrenen Strecken. Zudem nahmen dieses Jahr 25 Personen mehr den Fahrdienst in Anspruch.

Auch puncto Bildung, wo Kurse im Gesundheits- und Pflegebereich angeboten wurden, erfreut sich das SRK ob guten Zahlen. Waren es 2021 noch 100 Kurse und 1360 Kursteilnehmende, so erfreute sich das SRK Kanton Aargau über insgesamt 1492 Kursbesucher und 121 angebotenen Kurse.

Integrationsarbeit für Flüchtlinge

Das Jugendrotkreuz Kanton Aargau förderte mit insgesamt 200 Helferinnen und Helfer auch den Generationenaustausch in Altersheimen. Diese Zahl ist gleichbleiben wie 2021. Sie unterstützen junge Geflüchtete bei der Lehrstellensuche, gaben benachteiligten Kindern Nachhilfeunterricht, veranstalteten Sportanlässe für Menschen mit Flüchtlingshintergrund und begleiteten fremdsprachige Kinder und Jugendliche bei der sozialen Eingliederung.

So kamen 2022 insgesamt 7638 Stunden zusammen. 751 Personen haben diesen Dienst im letzten Jahr in Anspruch genommen. 2021 waren es 6471 Freiwilligenstunden und 601 erreichte Personen.

Das Jugendrotkreuz Kanton Aargau gibt Geflüchteten Hilfestellung bei der Lehrstellensuche oder auch Nachhilfeunterricht für benachteiligte Kinder. Symbolbild: Alex Spichale

Beim Entlastungsdienst zu Hause waren 1995 Freiwillige im Einsatz, die insgesamt 82 Personen betreuten. Diese ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer nahmen pflegenden und betreuenden Angehörigen der Betroffenen ein Stück Arbeit im Alltag ab. «Viele Bedürfnisse haben sich verstärkt. Spitalaustritte erfolgen frühzeitig und sehr kurzfristig. Da müssen wir schnell einen Einsatz organisieren», sagt Sonja Morgenthaler, Verantwortliche der Entlastungsdienste zu Hause des Aargauer Roten Kreuzes. In Hinblick auf die demografische Entwicklung werde diese Dienstleistung künftig immer wichtiger werden, weil die Bevölkerung immer älter wird und zuhause länger eine Betreuung braucht.

Entlastung für die ganze Familie

Das SRK Aargau bietet auch Familien, die sich in einer schwierigen Situation befinden und bei der Kinderbetreuung unter die Arme gegriffen werden müssen, entsprechende Hilfe an. 2022 waren 655 Betreuende im Einsatz und unterstützten insgesamt 70 Familien im Aargau. Die Anzahl freiwilliger Helfer hat im Gegensatz zu 2021 ebenfalls zugenommen. Im Vorjahr waren 642 Personen im Einsatz und 68 Familien wurden betreut.

Junge Familien konnten vom Angebot «Starthilfe Elternzeit» profitieren. Dabei unterstützen Freiwillige die Eltern mehrmals pro Woche für ein paar Stunden, damit diese eine Verschnaufpause haben. 2022 nahmen 44 Familien diesen Dienst in Anspruch. Es gab insgesamt 369 Einsätze. Die Anzahl der Einsätze hat sich im Vergleich zu 2021 fast verdoppelt. Die Zahl belief sich damals auf 137. Zudem nahmen 2016 lediglich 16 Familien den Dienst in Anspruch.

Starthilfe Elternzeit Das Schweizerische Rote Kreuz Aargau bietet jungen Familien während den ersten 10 bis 14 Wochen der Wochenbettzeit einen Betreuungsdienst zur Entlastung. Die Vermittlung und Anmeldung erfolgt ausschliesslich über Fachpersonen wie zum Beispiel die Wochenbetthebamme oder die Elternberatungsstelle. Weiter Informationen finden Sie hier.

Hilfestellung für Ukraine-Flüchtlinge

Angesichts des Ukraine-Krieges hat das Aargauer Jugendrotkreuz ihre bestehenden Angebote ausgebaut und das Ukraine-Mentoring erschaffen. 40 Freiwille haben dafür 915 Stunden aufgewendet. Laut dem Jahresbericht des SRK Kanton Aargau sind das die zweitmeisten Stunden, die das Jugendrotkreuz im 2022 aufgebracht hat. Im Rahmen dieses Mentoring-Programmes wird Hilfestellung beim Deutschlernen und administrativen Anliegen geleistet.