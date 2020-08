Freispruch im Prozess um den Vierfachmord von Rupperswil: Forensiker der Kantonspolizei trifft keine Schuld

Der Beschuldigte wird von Schuld und Strafe freigesprochen. So hat das Bezirkssgericht Baden am Montag Abend entschieden. Die Verfahrenskosten gingen zulasten des Staates. Dem Beschuldigten werde zudem eine richterlich festzusetzende Entschädigung zugesprochen.

Die Vorgeschichte:

Vor mehr als viereinhalb Jahren hat Thomas N. in Rupperswil vier Menschen brutal getötet. Der Täter ist letztinstanzlich zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt worden und wird verwahrt. Trotzdem ist es am Montag vor dem Bezirksgericht Baden erneut zu einem Prozess im Zusammenhang mit dem Vierfachmord gekommen. Auf der Anklagebank sass der Dienstchef Forensik der Kantonspolizei Aargau. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 64-Jährigen mehrfache Amtsgeheimnisverletzung und mehrfache versuchte Anstiftung zum falschen Zeugnis vor. Der Polizeioffizier soll nach dem Vierfachmord Täterwissen ausgeplaudert haben.

Konkret soll er zwei Personen aus seinem familiären Umfeld erzählt haben, dass Thomas N. den Opfern die Kehlen durchschnitten hat. Eine Information, welche die Strafverfolgungsbehörden bis zum ersten Prozess gegen Thomas N. nicht publik machten. Die Medien berichteten lediglich über Stich- und Schnittverletzungen. Weitere Details wurden bewusst nicht kommuniziert.

Erzählt, was noch niemand wusste

Doch im Laufe der Ermittlungen erwähnten Personen plötzlich, sie hätten gehört, dass den Opfern die Kehlen durchschnitten worden seien. Die Staatsanwaltschaft wurde hellhörig und befragte mehrere Personen. Einer von ihnen, nennen wir ihn Stephan, erzählte, er habe an einer Familienweihnachtsfeier – wenige Tage nach dem Vierfachmord – weitererzählt, wie genau die Opfer getötet worden waren. Er habe die Information von seiner Schwiegermutter oder allenfalls auch von seiner damaligen Frau. Pikant: die Schwiegermutter ist die Lebenspartnerin des Forensik-Chefs; Stephans damalige Frau deren Tochter.

Mutter und Tochter sagten jedoch aus, sie hätten ihrem Schwiegersohn beziehungsweise Ehemann nie erzählt, dass den Opfern die Kehlen durchgeschnitten worden seien. So geriet zunächst auch Stephan ins Visier der Justiz. 2018 stand er wegen falscher Zeugenaussagen vor dem Bezirksgericht Lenzburg. Er wurde nach dem Grundsatz «in dubio pro reo», im Zweifel für den Angeklagten, freigesprochen.

Für den Forensik-Chef wiederum bedeutete Stephans Freispruch, dass sein Verfahren, das zwischenzeitlich sistiert worden war, wieder an die Hand genommen wurde.

Bedingte Geldstrafe und 3000 Franken Busse

Neben der Amtsgeheimnisverletzung wirft die Staatsanwaltschaft dem Polizeioffizier vor, er habe versucht, Stephans Sohn zu einer falschen Aussage anzustiften. Er solle bei der Befragung vage bleiben und sagen, dass er nichts mehr genau wisse, so die Anklage. Die Staatsanwaltschaft verlangte für den Beschuldigten eine bedingte Geldstrafe von 270 Tagessätzen und eine Busse von 3000 Franken.

Ganz anders beurteilte der Verteidiger des Beschuldigten den Sachverhalt. Er verlangte einen vollumfänglichen Freispruch für seinen Mandanten. Es bleibe im Dunkeln, wer auf welchem Weg, welche Insiderinformationen erhalten habe. Es könne beispielsweise auch sein, dass jemand ein Telefonat belauscht habe. Das würde auch erklären, warum Stephans Sohn zu Protokoll gab, der Beschuldigte habe ihm erzählt, an Tatort in Rupperswil sei ein halber Fingerabdruck gefunden worden. Fingerabdrücke, auch keine halben, seien am Tatort nie gefunden worden. Hingegen sei eine abgeschnittene Fingerkuppe gefunden worden.

Unaufmerksamkeit wegen hoher Arbeitslast nicht auszuschliessen

Der Forensik-Chef beantwortete die Fragen des Gerichtspräsidenten ruhig. Er wirkte gefasst und führte aus, er sei gerne Polizist, lebe für seinen Beruf, den er seit 40 Jahren ausübt. Am 21. Dezember 2015 habe er am Mittag nach Rupperswil ausrücken müssen. Danach habe er bis am 24. Dezember durchgehend gearbeitet. Nach Hause sei er nur, um zu duschen und die Kleider zu wechseln. Es stimme, er sei an vorderster Front dabei gewesen und habe zu den ersten gehört, die über neue Erkenntnisse informiert wurden. Ihm sei aber von Anfang an klar gewesen, dass es sich bei der Tötungsart um Täterwissen und damit um geheime Informationen handle. Er habe nur mit Fachpersonen aus dem beruflichen Umfeld über Details gesprochen. Seiner Lebenspartnerin habe er einfach gesagt, dass es ein schlimmer Fall sei und er so etwas noch nie gesehen habe.

Trotzdem kann auch der Forensik-Chef nicht ausschliessen, dass die Information, dass den Opfern die Kehlen durchschnitten wurden, von ihm kam. Er habe in dieser Zeit viel telefoniert. Und obwohl er immer – nicht nur im Zusammenhang mit dem Fall Rupperswil – versucht habe, sicherzustellen, dass niemand mithören kann, könne er nicht ausschliessen, dass er einmal unaufmerksam war – auch angesichts der hohen Arbeitslast in den Tagen und Wochen nach dem Vierfachmord. Falls dem so wäre, bedaure er das sehr.

In seinem letzten Wort führte er aus, die letzten viereinhalb Jahren hätten sein Leben verändert und tiefe Spuren hinterlassen. Er hoffe, dass es ein Ende habe.

Der Vierfachmord Rupperswil: