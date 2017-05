Was wir machen ist extrem», bestätigt Freddy Nock. Obwohl er und der verstorbene Ueli Steck viel gemeinsam hatten, sieht Nock seine Leidenschaft des Seillaufens aber nicht als so extrem an, wie die des Speed-Bergsteigers. «Ich habe immer noch das Seil, an dem ich mich in einer Ausnahmesituation festhalten kann. Das hatte Ueli leider nicht.»

Freddy Nock war geschockt über die Nachricht des Todes von Ueli Steck, von der er über Facebook erfahren hat. Die beiden haben sich mehrfach getroffen und auch ausgetauscht. Nock beschreibt Steck als ruhigen und zurückhaltenden Mensch, der erst dann aus sich rausgekommen sei, wenn es um die Berge und das Klettern gegangen sei. «Über die Angst oder den Tod haben wir nie gesprochen», betont der 52-jährige Hochseilläufer. «Aber über unsere Leidenschaft, unsere grossen Ziele und Träume.»