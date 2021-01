Frauenstimmen aus dem Aargau: «Meine Mutter liess nie eine Abstimmung aus»

Wer sind Sie?

Ich bin Pia Viel, 61 Jahre jung, positiv, energiegeladen und immer für Neues zu begeistern. Ich lebe im Raum Baden, und hier bin ich auch aufgewachsen. Meine Mitbewohner sind mein Mann, mein Sohn, Kater Leo und 11 Landschildkröten. Schon früh habe ich gemerkt, dass ich gerne Führung übernehme und gerne eigenständige Wege gehe.

Wofür erheben Sie Ihre Stimme?

Bildung, Familie, Chancengleichheit, Frauen: dafür setze ich mich ein. Angefangen hat alles vor über 20 Jahren im Katholischen Frauenverein Ehrendingen, als ich in den Vorstand gewählt wurde. In dieser Zeit wurde ich in die Schulpflege gewählt, habe vier Jahre den Kindergarten betreut und den Mittagstisch gegründet. Durch den Aufbau, die Führung und den Ausbau des Mittagstisches kam ich mit vielen administrativen und politischen Schwierigkeiten in Berührung. In vielen Ortschaften wurden Vereine gegründet oder Eltern- und Frauenvereine übernahmen die Aufgabe ohne Hilfe von Behörden und finanziellen Ressourcen.

Man begrüsste die Angebote, aber Unterstützung musste hart erkämpft werden. Ich gründete mit vier Gleichgesinnten den Dachverband Tagesstruktu- ren Mittagstisch Aargau, dieser setzte sich unter anderem für das neue Kinderbetreuungsgesetz ein. Seit 2017 bin ich Präsidentin des Aargauischen Katholischen Frauenbundes. Als ich die erste Delegiertenversammlung vor über 120 Frauen führte, spürte ich die enorme Frauenpower im Saal. Jede dieser Frauen engagiert sich freiwillig mit viel Engagement für die verschiedensten Anliegen. Auch heute noch macht es mich stolz, ihre Präsidentin zu sein.