Frauen von SP und Grünen haben die besten Wahlchancen

Auswertung «Helvetia ruft!», die überparteiliche Bewegung für mehr Frauen in der Politik, hat im Frühling eine Kampagne gestartet. Das Ziel: Anknüpfend an den Erfolg bei den Nationalratswahlen, auch in kantonalen Parlamenten und Regierungen den Frauenanteil erhöhen. Im Mai war «Helvetia ruft!» virtuell im Aargau zu Besuch. Sie forderte Frauen aus allen Parteien dazu auf, sich zur Wahl zu stellen und die Kandidatinnen in Workshops und Mentorings auf ein Mandat vorzubereiten. Zudem hat «Helvetia ruft!» sämtliche Vorstandsmitglieder der Bezirkssektionen per Brief dazu aufgefordert, auch Frauen aussichtsreiche Listenplätze zur Verfügung zu stellen.

Kurz vor den Wahlen vom 18. Oktober zieht die Bewegung eine Bilanz darüber, ob ihre Bemühungen gefruchtet haben, und veröffentlicht eine detaillierte Auswertung zu den Wahlchancen von Frauen in den verschiedenen Parteisektionen. Dabei zeigt sich: Nicht nur die Zahl der Kandidatinnen auf den Wahllisten allgemein ist gestiegen, auch ihr Anteil hat deutlich zugenommen. Und dies auch auf den relevanten Hauptlisten der Parteien, wie «Helvetia ruft!» festgestellt hat. Insgesamt kandidieren auf den untersuchten Hauptlisten der im Grossen Rat vertretenen Parteien 967 Personen, davon 372 Frauen und 595 Männer. Der Frauenanteil beträgt somit 38,5 Prozent.