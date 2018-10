Frauen befürchten, dass das Parlament zur Männerriege wird

Mehr Frauen in der Politik: Das ist das Ziel von «Helvetia ruft!». Die vergangene Woche gegründete überparteiliche Frauenbewegung soll der Untervertretung der Frauen in der Politik entgegenwirken: «Das Parlament droht noch stärker eine reine Männerriege zu werden, weil eine Reihe von National- und Ständerätinnen ihren Rücktritt angekündigt haben», sagt Kathrin Bertschy, Nationalrätin GLP und Co-Präsidentin des Frauendachverbandes «alliance F». Dieser hat gemeinsam mit «Operation Libero» die Bewegung ins Leben gerufen.

«Wir wollen Frauen dazu motivieren zu kandidieren, sich vorzudrängen.» Und die Parteien sollen sie auf attraktive Listenplätze setzen. Die Bewegung strebt eine 50:50-Vertretung von Frauen und Männern auf nationaler Ebene an. Dabei spielt die Parteizugehörigkeit keine Rolle, bei der Gründung haben Nationalrätinnen

aus allen grossen Parteien mitgemacht. «Auch in bürgerlichen Parteien vertreten Frauen Gleichstellungsthemen. Vielleicht nicht gleich stark wie Frauen in linken Parteien, aber sicher stärker als Männer, die an ihrem Platz sitzen», sagt Kathrin Bertschy.

Auf einer Internetplattform sammelt «Helvetia ruft!» nun Spenden. Damit will die Bewegung möglichst vielen Frauen zu einer erfolgreichen Kandidatur verhelfen. Und sie will die kantonalen Parteien unter Druck setzen: «Wir werden nächsten Sommer ein Rating publizieren und vergleichen, wie viele Frauen auf den Listen der Kantonalsektionen sind», sagt Bertschy. (tel)