Dies begann nicht erst in den letzten Wochen, sondern schon im Sommer. Da besuchte Burkart einen Französisch-Kurs, wie er auf die Frage eines Zofinger Delegierten sagte. In fliessendem, fast akzentfreiem Französisch erklärte der Anwalt, er sei der Überzeugung, man müsse die Sprache der welschen Kollegen verstehen und sprechen, um im Ständerat Lösungen zu finden. Jauslin räumte ein, er habe in der Schule die Französisch-Stunden geschwänzt und spreche deshalb Hochdeutsch im Bundeshaus.

Geschickt stellte sich Burkart in die Reihe grosser FDP-Ständeräte, er zählte Hans Letsch, Bruno Hunziker, Thomas Pfisterer, Christine Egerszegi und Philipp Müller auf, die in den letzten 30 Jahren den Freisinn im Stöckli vertraten. Mit Regierungsrat Stephan Attiger und Nationalrätin Corina Eichenberger hatte er am Parteitag prominente Fürsprecher. Als es um seine Werte ging, berief sich Burkart auf den Wahlspruch von Bundesratskandidatin Karin Keller-Suter: «Freiheit vor Gleichheit, Privat vor Staat, Verdienen vor Verteilen.»

Ein Blick auf seine Website, die am Donnerstagabend aktualisiert wurde, zeigt eine lange Liste von Personen, die Burkart im Wahlkampf unterstützen. Per Twitter verkündete er seine Nomination und wies auf ein erstes Wahlvideo hin (siehe unten). Auch darin kommt KellerSuter vor – gut möglich, dass Burkart ihr am Mittwoch zur Wahl in den Bundesrat, und sie ihm am 20. Oktober 2019 zur Wahl in den Ständerat.