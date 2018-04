Die ehemalige Richterin greift durch: Regierungsrätin Franziska Roth zeigt einen früheren Mitarbeiter des Gesundheitsdepartements an. Dieser hat laut einer Mitteilung widerrechtlich einen Bericht veröffentlicht, an dem er während seiner Tätigkeit im Departement beteiligt war.

Den entsprechenden Bericht hat der Mann demnach während seiner Anstellung als Projektleiter im Departement verfasst. Das Departement Gesundheit und Soziales hat bei der Staatsanwaltschaft eine Strafanzeige eingereicht, dies unter anderem wegen Amtsgeheimnisverletzung.

"Vorgehen nicht tolerierbar"

Departementsvorsteherin Franziska Roth lässt sich in der Mitteilung wie folgt zitieren: "Der noch nicht frei gegebene Projektabschlussbericht wurde vom ehemaligen Mitarbeiter in unzulässiger Weise an Dritte herausgegeben." Ein derartiges Vorgehen sei nicht tolerierbar, betont die Regierungsrätin. "Auch nach seinem Weggang unterliegt der ehemalige Mitarbeiter dem Amtsgeheimnis. Deshalb habe ich Strafanzeige erhoben."

Auf Nachfrage der AZ sagt Franziska Roth, sie könne keine näheren Angaben machen, um welchen Bericht es sich handle. «Es ist aber ein Bericht, der nicht zur Veröffentlichung freigegeben war, deshalb kann ich das Vorgehen des ehemaligen Mitarbeiters nicht akzeptieren.» Sensible Daten enthalte der Bericht keine, er sei aber nicht für die Öffentlichkeit, sondern nur für die zuständigen Stellen in ihrem Departement bestimmt, stellt Roth klar.

Roth reichte Anzeige selber ein

«Wir haben momentan wichtige aktuelle Geschäfte, daher hat sich die Behandlung des Berichts etwas verzögert. Dass ein ehemaliger Mitarbeiter so darauf reagiert und den Bericht selber publik macht, geht einfach nicht.» Und sie sagt weiter: «Als ich heute Morgen per Mail davon erfuhr, dass er den Bericht verbreitet, habe ich kurz nach dem Mittag die Strafanzeige persönlich bei der Staatsanwaltschaft eingereicht.»