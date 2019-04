In den vergangenen Monaten seien sie und ihr Departement einer Dauerkritik ausgesetzt gewesen. «Die diffusen Vorwürfe stammten mehrheitlich aus der Parteileitung der SVP Aargau», sagte Roth und griff damit jene Personen an, die sie 2016 als Regierungsratskandidatin nominiert hatten. Sie bemängelte, dass die Vorwürfe bis heute nie konkretisiert oder mit Fakten belegt worden seien, obwohl sie mehrmals bei den Kritikern nachgefragt habe.

Regierungsrätin Franziska Roth bricht mit ihrer Partei, bevor diese mit ihr brechen kann. Eine konstruktive Zusammenarbeit mit der Fraktionsspitze sowie der Geschäftsleitung der SVP Aargau sei nicht mehr möglich, sagte Roth, als sie am Dienstag in Aarau vor den Medien ihren Austritt aus der Kantonalpartei bekannt ga b.

Angst, dass sie im Grossen Rat ohne Partei im Rücken keine Mehrheiten für wichtige Geschäfte wie das neue Spitalgesetz bilden kann, habe sie nicht. Sie werde weiterhin eine bürgerliche Politik verfolgen. Es sei deshalb im Sinn der Sache zu erwarten, dass die bürgerlichen Parteien ihre Politik unterstützen werden, so Roth.

Ganz gebrochen hat sie mit der SVP denn auch nicht. Zwar ist die Regierungsrätin aus der Kantonalpartei und der Ortspartei in Rothrist ausgetreten. Die Ortspartei werde sie aber weiterhin als Gönnerin unterstützen, sagte sie zur AZ. Und auch in ihrem Heimatort Reigoldingen BL bleibe sie Parteimitglied. Nur mit der SVP Aargau will Roth nicht mehr zusammenarbeiten. Ein Wiedereintritt kommt für sie erst wieder infrage, wenn es gelinge, «für die Parteispitze in absehbarer Zeit konstruktivere Kräfte zu gewinnen».