Frau Regierungsrätin, warum gaben Sie das Gutachten in Auftrag?

Franziska Roth: Um zu überprüfen, ob das KSA über die strukturellen und finanziellen Voraussetzungen verfügt, die geplanten Investitionsvorhaben und die strategischen Herausforderungen bewältigen zu können. Denn das Spital verfehlte seit mehreren Jahren die finanziellen Eigentümerziele des Regierungsrats. Ich denke dabei an den notwendigen Neubau für rund 600 Millionen Franken.

Was versprachen Sie sich davon?

Dem Regierungsrat war der Blick von aussen wichtig. Zudem gilt dieses Gutachten als Ergänzung zu den bisherigen Entscheidungsgrundlagen der Regierung. Darum hat er – in Absprache mit der KSA AG – dieses Gutachten in Auftrag gegeben. Jetzt wissen wir, dass diese Investition in die Zukunft finanziell tragbar ist, unter der Voraussetzung, dass das KSA den Businessplan einhält.